¿Qué pasa con Sabrina Carpenter, Shawn Mendes y Camila Cabello?

Carpenter es una estrella en ascenso y recientemente tuvo el lanzamiento de su nuevo álbum, pero ocasionó una controversia que implicó a los cantantes Shawn Mendes y Camila Cabello.

Sabrina Carpenter ha lanzado su nuevo álbum, Short n' Sweet, y está causando gran revuelo. Con sencillos pegajosos como "Please, Please, Please" y "Espresso", la cantante ha capturado la atención de todos con su estilo fresco y letras directas.

Este nuevo proyecto, que consta de doce canciones, refleja sus relaciones fugaces y revela una faceta más madura y sofisticada, alejándose por completo de su imagen de chica Disney. Inspirada por grandes divas de Hollywood como Christina Aguilera, Sabrina Carpenter está demostrando que su voz ocupa un lugar destacado en el pop actual.

La relación de Sabrina y Shawn

Sin embargo, lo que realmente ha generado revuelo en redes sociales es la inesperada aparición de Shawn Mendes y Camila Cabello en la narrativa de su álbum.

En su canción "Coincidence", Sabrina Carpenter parece referirse directamente a su experiencia con esta relación, sintiendo la presencia de Camila en cada paso.

"El segundo en que puse mi cabeza en tu pecho, ella lo supo, tuvo el sexto sentido. A pesar de que no está aquí, ella (Camila Cabello) está de vuelta en tu vida", menciona en la canción.

Por el momento, ni Shawn ni Cabello se han pronunciado al respecto sobre la controversia que está generado la nueva canción de Sabrina.

¿El karma de Sabrian?

En 2020, surgió una controversia que involucraba a Sabrina con Olivia Rodrigo y Joshua Bassett, al parecer también había un triángulo amoroso aquí, pues Rodrigo y Bassett generaron una gran cantidad de rumores sobre una relación. Comenzó el drama cuando se especuló que Carpenter había sido "la tercera" en discordia.

Los internautas aseguraban que amabas cantantes solo se tiraban en indirectas con canciones, sin embargo, nunca llegó a confirmarse nada de estos rumores.