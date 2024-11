¿Qué opina Ricardo Salinas Pliego sobre la amenaza de aranceles por Donald Trump?

El pasado 25 de noviembre, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que, a partir del 20 de enero, fecha en la que asumirá el cargo, impondrá un "arancel del 25%" a México.

Por medio de su plataforma Truth Social expresó que dicha medida se mantendrá en vigor hasta que el país vecino "logre frenar el tráfico de drogas" y lo que Trump considera una "invasión" de migrantes hacia territorio estadounidense.

Salinas Pliego analiza aranceles que impondrá Donald Trump a México

A través de la plataforma X, el empresario Ricardo Salinas Pliego analizó los aranceles que impondrá Trump a México y consideró que es lo mismo que hace el Gobierno con los impuestos. "Si los #Gobiernicolas nos suben los impuestos al pueblo es porque van a redistribuir la riqueza de los que si trabajamos (entre ellos, sus amigos y sus familiares)".

Asimismo, el fundador de Grupo Salinas dijo que el gobierno mexicano actúa diferente cuando Estados Unidos toma medidas; sin embargo, "si a los #Parasitos #Gobiernicolas @realDonaldTrump los amenaza con subirles los impuestos, se ponen como loquitos".

"Total, si no es dinero de los #Parasitos #Gobiernicolas, las empresas que se van a arruinar con la subida de aranceles tampoco son de ellos, quienes van a pagar el aumento de impuestos y los errores políticos (diplomáticos) no son ellos y para acabar de fregar, ellos mismos dicen que no necesitan a los empresarios para sobrevivir, que son oligarcas neoliberales", añadió en la publicación, acompañada de una foto del magnate en medio de pastizales.

Finalmente, el dueño de TV Azteca preguntó: "¿Entonces por qué tanto escándalo?".

¿Qué son los aranceles y para qué sirven?

De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, los aranceles son impuestos aplicados a bienes importados o exportados, diseñados para cumplir funciones económicas y políticas. Además de generar ingresos gubernamentales, fomentan la competitividad local encareciendo productos extranjeros, regulan el comercio internacional y equilibran la balanza comercial.

En México y otros países, los aranceles se dividen en tres principales categorías:

Ad-valorem: un porcentaje del valor del producto. Por ejemplo, un 10% del precio de un automóvil.

Específicos: una cantidad fija basada en la unidad del bien, como $2 por kilogramo de azúcar.

Mixtos: combinan ambos sistemas, aplicando un porcentaje y un monto fijo.

Este sistema busca adaptarse a las fluctuaciones del mercado y diversificar la recaudación fiscal.

https://x.com/Arouet_V/status/1861506050102566935