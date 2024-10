¿Qué necesita el Santos Laguna para clasificar al Play-In de la Liga MX?

Santos Laguna enfrenta un panorama muy complicado, prácticamente es una misión imposible para acceder al Play-In del torneo Apertura 2024. Actualmente, el equipo se encuentra en una posición desfavorable en la tabla general y su clasificación a la fase de Play-In es casi una misión imposible.

El Play-In involucra a los equipos que finalizan en las posiciones 7, 8, 9 y 10 de la tabla general, quienes compiten en duelos directos por los dos últimos boletos a la Liguilla.

¿Cuántos puntos necesita Santos Laguna?

Actualmente, Santos Laguna cuenta con 8 puntos y ocupa la posición 18 en la tabla general. Para clasificar al Play-In, debe alcanzar los 17 puntos que tiene el América, equipo que se ubica en la posición 10.

Equipos que ocupan las posiciones de Play-In:

Atlético San Luis: 20 puntosChivas: 18 puntosAtlas: 18 puntosAmérica: 17 puntos

Santos debe sumar al menos 9 puntos en los cinco partidos que le quedan para llegar a los 17 puntos necesarios y esperar que los equipos desde el lugar 10 hacia abajo no sigan sumando puntos.

¿Cuáles son los escenarios que deben suceder?

Si Santos gana 3 de los 5 partidos restantes, llegaría a los 17 puntos pero dependería de los resultados de otros equipos, ya que varios tendrían que no sumar más.

Si Santos ganara los 5 partidos, alcanzaría 23 puntos, lo que podría asegurarle un lugar en el Play-In, pero aún necesitaría que varios de los equipos actuales de Play-In (América, Chivas, Atlas, San Luis) no sumen más.

¿Qué partidos quedan pendientes?

La tarea no es nada fácil para Santos, pues deberá enfrentarse a equipos que han mostrado un mejor rendimiento en el torneo como Chivas y el líder de la tabla Cruz Azul.

J13 vs. PachucaJ14 vs. MazatlánJ15 vs. Cruz Azul (actual líder)J16 vs. ChivasJ17 vs. Gallos