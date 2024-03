¿Qué marcas de salsa cátsup contienen poco jitomate?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que las salsas catsup o imitaciones contienen "bastante" jarabe de maíz de alta fructosa para endulzarlo, además de mucho sodio o glutamato monosódico y solamente cuentan con el 4% y 25% de sólidos de jitomate.

Este aderezo es un producto altamente consumido por los niños, a quienes se "les potencia el sentido del gusto por el dulce, es adictivo. Si lo acostumbras a comer puras cosas (dulces) cuando les quieres dar verduras, brócoli o calabazas, su organismo ya no acepta esos sabores, porque está acostumbrado a lo artificial", expuso el titular de dicha instancia, David Aguilar Romero.

Explicó que en la Revista del Consumidor del mes de abril se dará a conocer el estudio en el que se analizaron 23 productos de salsa catsup, imitación catsup o salsa de tomate para aderezar.

Una imitación salsa catsup, de acuerdo al criterio aceptado, contiene menos de 4% de sólidos de jitomate, para que se considere salsa catsup debe tener entre 11% y 25% de sólidos de jitomate.

El Procurador explicó que en el análisis encontraron que varios productos "no son veraces en la declaración de azúcares que contienen, tienen sodio y glutamato monosódico, hay un producto que tiene mucho glutamato monosódico" y se utiliza mucho jarabe de maíz de alta fructosa, que es una alternativa barata, en lugar del azúcar de caña, porque endulza más, el problema es que cambia el sentido del gusto de los niños.

La Profeco está en proceso de revisión de los resultados de laboratorio para ver si se retiran o se inmovilizan las salsas catsup al ser productos no perecederos, para lo cual se hablará con los fabricantes para considerar reetiquetarlos.

"Hay 10 productos que contienen bastante jarabe de maíz de alta fructosa, que es alternativa al azúcar de caña y es más barato y endulza más, para cualquier persona y sobre todo para los niños les mueve el sentido del gusto, se acostumbran a ese tipo de productos".

Presentaciones que en lugar de azúcar contienen jarabe de maíz de alta fructosa:

Aurrera en versión bolsa de un kilo, imitación salsa de tomate, catsup.

Clemente Jacques en bolsita, salsa catsup de 620 gramos.

Clemente Jacques en botella de 970 gramos.

Clemente Jacques de 220 gramos, salsa catsup con chile habanero molido.

Clemente Jacques de 220 gramos, salsa catsup con chile jalapeño en trocitos.

Del Monte de 370 gramos, imitación salsa de tomate catsup.

Embasa, salsa de tomate para aderezar.

First street, salsa de tomate, catsup.

Members Mark, imitación salsa de tomate catsup, 3.8 kilogramos.

Mi Catsup, salsa de tomate para aderezar.

Salsa catsup que exceden su contenido de azucar

Salsa catsup que exceden su contenido de azucar

Productos que no son veraces en la cantidad de azúcares que declaran en el etiquetado:

Heinz sin azúcar, declara cero gramos, pero en realidad tiene 4.1 gramos de azúcares.

Walden Farms, salsa catsup, declara cero gramos y tiene 3.3 gramos.

Sun Harvest, salsa de tomate, declara 17 gramos y se encontraron 22.7 gramos.

Campo Vivo, salsa catsup orgánica, declaran 10 gramos y le encontramos 16.8 gramos.

Es importante destacar que el precio de la catsup orgánica es mucho mayor a la normal, por ejemplo, el costo de 100 gramos de catsup de Campo Vivo es de 44 pesos y la Heinz orgánica está en 18 pesos. En el caso de Campo vivo tiene 220 miligramos de sodio, la Heinz orgánica mil 100 miligramos de sodio, en cuestión de azúcares, la primera tiene 16.8 gramos, mientras que Heinz 25.3gramos.

En cuanto a productos que no tienen los sellos como lo indica la norma está:

Tasty DBS "no trae sellos ni de exceso de sodio ni de exceso de azúcares, pero le ponen un sello azul que dice sin azúcar añadida, pero en realidad tiene 9.5% de azúcares que no corresponden al jitomate que trae, además como es imitación no cumple la NOM 051 por no tener sello que lo indique", comentó.