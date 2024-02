¿Qué los une a Torreón?

Hay varios famosos que no nacieron en la Comarca Lagunera, sin embargo, tienen alguna conexión con esta región.

Ahora que falleció la primera actriz, Helena Rojo, se recordó que sus padres nacieron en Torreón y por esa razón la tenía gran respeto a esta tierra.

"Estoy muy feliz de ir a Torreón porque es la tierra de mis padres, ellos nacieron en Torreón; a mi papá le ofrecieron trabajo en la Ciudad de México y por eso dejaron La Laguna y yo nací en la ahora CDMX (Antes DF). Además, siempre me reciben con mucho cariño ahí en La Laguna", dijo en una ocasión a El Siglo de Torreón.

La fallecida, María Eugenia Llamas, mejor conocida como la "Tucita" nació el 19 de febrero 1944, luego de que sus padres José María Llamas y María Andresco llegaran a Tierra Azteca en 1939 como refugiados de la Guerra Civil Española.

Pese a que la artista arribó a este mundo en la ahora CDMX, su registro de nacimiento se encuentra asentado en un Juzgado Civil de Torreón, Coahuila.

Y es que el papá de María Eugenia se abrió camino como doctor en la Comarca Lagunera, de acuerdo con unas notas publicadas en este diario en la década de los 50.

"Tucita", en compañía de su mamá, su representante y varios miembros de la Colonia Española visitaron el "Defensor de la Comunidad" el 23 de noviembre de 1952.

Cuando era chavita, Marlene Favela vivió en Torreón, motivo por el que siente un gran amor hacia la Comarca, aunado a que nació en Santiago Papasquiaro, Durango, uno de los estados que conforman La Laguna.

"Amo la Comarca Lagunera. Viví en Torreón en mi adolescencia. Recuerdo con mucho cariño el clima y una nieve de raspa que comía siempre, todas las tardes. Torreón me trató muy bien, tengo familia por allá, es un agasajo la Comarca Lagunera.

"Ahora, es mi tierra porque la Comarca Lagunera también le pertenece a Durango. Soy duranguense hasta el tope y, es más, como dicen por ahí, 'nací norteña hasta el tope'", expresó desde la Ciudad de México a El Siglo.

'MI MAMÁ VIVIÓ EN TORREÓN'

La cantante, Alexa Castro (Hija de Daniela Castro), ofreció una charla con este diario el año pasado a propósito del lanzamiento de su música. Ahí, confirmó que su madre radicó en Torreón.

"Mi mamá, Daniela Castro, vivió un tiempo en Torreón. Allá tiene primos. Me gustaría conocer la Comarca Lagunera y hasta grabar un video musical allá, porque nuestro país tiene ciudades hermosas".

El actor, Mauricio Islas, se encuentra muy agradecido con la Comarca Lagunera por haberle otorgado el verdadero amor, así lo hizo saber en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Quiero darles las gracias porque me han dado el mayor regalo de mi vida que es mi mujer, (la también actriz Paloma Quezada). Ella nació en Chihuahua, pero se crio en Torreón. En Torreón encontré el amor de mi vida, me ha dado lo mejor de mi vida; he ido mucho para allá y la verdad es que los quiero mucho", compartió.

Pedro Torres Méndez, hijo de Lucía Méndez y el productor Pedro Torres de igual manera halló el amor en La Laguna. Su esposa, María José Rodríguez, nació en Torreón. Ellos son padres de Victoria, la pequeña que trae vuelta loca a la intérprete de Corazón de piedra.

El fallecido Juan Gabriel tenía entre sus ciudades favoritas a Torreón, tan es así que la menciona en su canción María de la Esperanza y, además, como es sabido, aquí tuvo propiedades.

"Ven María de la Esperanza, ah ah ah ah, mi niña, divina; tú eres la luz de Torreón de mi hogar de mi vida oooh María", cantaba "Juanga" en dicha melodía que presentó en 1996 en un material discográfico doble denominado 25 aniversario.

Marco Antonio Solís compuso en un hotel de Torreón en 1986 la canción Tu cárcel, uno de sus más grandes éxitos, motivo por el que siempre tendrá un cariño especial por la región.

"Torreón fue la ciudad que fungió como antena para que vinieran a mi alma las primeras frases y melodías de la canción que sería el parteaguas de una carrera larga y exitosa como nunca lo imaginé y de lo cual siempre agradezco a nuestro amadísimo creador", externó Marco hace dos años a El Siglo de Torreón.

A la actriz Raquel Garza la une a La Laguna el amor que le tiene al equipo Santos. En 2013, la actriz trajo la obra Los monólogos de la vagina a Torreón, fue llevada al Estadio Corona en donde la recibió parte del personal y el aún técnico, el portugués Pedro Caixinha, quien le otorgó una playera con su nombre y la invitó a ser embajadora del conjunto.

"Soy fanática del Santos porque es un equipo con mucho corazón, que empezó desde abajo para convertirse en un grande".

Juan Gabriel. Es bien conocido que "El Divo de Juárez" tenía varias propiedades en la ciudad de Torreón. (ARCHIVO)

(ARCHIVO)