Qué hay detrás de Imane Khelif, la boxeadora acusada de ser trans en París 2024

El boxeo olímpico vivió una escena muy fuerte después de que la boceadora Imane Khelif, oriunda de Argelia, le rompió la nariz a su contrincante italiana, Angela Carini, a los cuarenta y seis segundos de haber iniciado el combate.

Y es que Imane le soltó un derechazo que terminó golpeando la cara de Ángela, provocando que la italiana no lograra continuar peleando, provocando que la boxeadora de Argelia lograra conseguir su pase a la siguiente ronda.

Rápidamente, las imágenes del duelo se viralizaron en redes sociales. No sólo por la reacción de Angela, quien rompió en llanto y gritó "no es justo" tras perder, sino por el propio nombre de Imane Khelif, quien ha sido continuamente señalada por no aprobar las pruebas de género que se realizaron previo a la justa veraniega, provocando que viva discriminación por su condición física: hiperandrogenismo.

Acusan a Imane Khelif de ser transexual

El combate desató múltiples comentarios negativos, donde la principal señalada fue Imane Khelif, precisamente por los rumores sobre su identidad de género, donde usuarios aseguran que era una boxeadora transexual.

¿Imane Khelif es una persona transexual?

Es importante aclarar que Imane es una persona cisgénero, es decir, nació como mujer y se identifica como tal. Sus niveles de testosterona se deben a que tiene hiperandrogenismo.

"Frecuentemente me hacían bullying por mi apariencia, pero me resistí y seguí luchando a pesar de todo” confesó Imane, hace un año, para el medio argelino Koora.

Cabe destacar que días antes del combate entre Imane y Angela, el Comité Olímpico Internacional (COI) rompió el silencio, asegurando que "todas las atletas que compiten en la categoría femenina cumplen con las reglas de elegibilidad de la competencia".

Incluso, el Comité Olímpico Argelino (COA) defendió a su boxeadora y calificó como “mentira” las acusaciones que desataron un discurso discriminatorio, mayoritariamente contra Imane y la comunidad transgénero.

Además de que es importante destacar que en Argelia no existen los derechos a las personas trans, además de que no hay ninguna mujer transexual participando en los Juegos Olímpicos 2024, ya que las personas que pertenecen a este grupo aún no pueden competir en torneos de boxeo profesional.

Su polémica en 2023

El rumor sobre su identidad de género comenzó el año pasado, cuando la pugilista fue descalificada del campeonato mundial de boxeo femenil por sus altos niveles de testosterona. Y su presencia en los Juegos Olímpicos de París causó ruido, junto con la taiwanesa Lin Yu-Ting, por las mismas razones.

Sin embargo, el que tenga más testosterona en su cuerpo no lo hace un hombre, ni una persona transexual.

"En realidad, tanto las mujeres como los hombres producen testosterona a diferentes niveles, pero esa hormona es necesaria en el cuerpo para regular el metabolismo. Hay muchas razones por las que una mujer puede tener altos niveles de testosterona, como síndrome de ovario poliquístico, cáncer de ovario o un trastorno de glándula suprarrenal. Es decir, que una mujer tenga altos niveles no significa que sea trans", escribe la cuenta de periodismo independiente, Lupa Media.

¿Qué es el hiperandrogenismo, padecimiento que tiene Imane Khelif?

De acuerdo con el portal español, Top Doctor, el hiperandrogenismo es un trastorno caracterizado por una presencia excesiva de andrógenos en la mujer. Los andrógenos son hormonas sexuales masculinas. La principal es la testosterona.

Al presentarse en exceso en la mujer, provoca el desarrollo de ciertas características masculinas o cambios corporales: aumento del vello (hirsutismo), alopecia, acné o seborrea, trastornos en el ciclo menstrual, eliminación de la ovulación, voz grave, entre otros.

"El hiperandrogenismo puede ser causado por el síndrome de ovario poliquístico, tumores productores de andrógenos y/o trastornos suprarrenales", se lee en su sitio web.