¿Qué hace actualmente Bonnie Tyler, la intérprete de Eclipse Total del Amor (Total Eclipse of the Heart)?

La cantante Gaynor Sullivan, mejor conocida como Bonnie Tyler, es una de las estrellas musicales más importantes de los años 80, recordada por su voz rasposa, aunque principalmente por su éxito Total Eclipse of the Heart).

Cabe señalar que Tyler no es solamente quien da voz a este éxito, sino que también es la compositora del tema.

Aunque tiene otros éxitos emblemáticos como Lost in France, It's a Heartache y Holding Out for a Hero.

Aunque lejos quedaron los años en que Tyler lideraba las listas de popularidad musical, la realidad es que la artista sigue trabajando en música y se mantiene activa realizando giras de conciertos por todo el mundo.

Su carrera abarca varios años y nadie puede negar que sus canciones han quedado marcadas para siempre en la memoria de muchos.

Con la llegada del eclipse solar total de este lunes, su canción Total Eclipse of the Heart ha tomado relevancia, por lo que los usuarios han comenzado a escuchar la canción en las diferentes plataformas.

¿Qué hace actualmente Bonnie Tyler?

La cantante está próxima para lanzar nueva música, ya que el 19 de abril va a estrenar un álbum en vivo llamado In Berlin, el cual fue grabado en el Admiralspalast en Berlin durante su gira Between the Earth and the Stars Live Tour.