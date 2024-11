¿Qué ha sido de Lea Michele protagonista de Glee?

Hace un tiempo que no hemos oído mucho sobre ellos, pero el elenco de Glee vivió una auténtica explosión de popularidad cuando la comedia musical debutó en Fox. En 2009, la serie se convirtió rápidamente en un fenómeno, captando la atención de millones de espectadores.

En esa época, las plataformas de streaming aún no habían irrumpido en el panorama, lo que facilitó que series en abierto, como la creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, pudieran convertirse en auténticos éxitos.

Malas actitudes en Glee

Parece que las quejas iniciales estaban relacionadas con aspectos del guion, los números musicales y las canciones. Sin embargo, años después de que Glee llegara a su fin, comenzaron a revelarse detalles sobre los conflictos tras bambalinas, lo que atrajo la atención hacia una de las actrices del elenco: Lea Michele. La reacción del público no se hizo esperar, ya que, como se sabe, su personaje, Rachel Berry, y por ende ella misma, habían generado antipatía entre los espectadores casi desde el inicio de la serie.

Los rumores sobre la actitud de diva de Lea Michele ya circulaban durante la emisión de Glee. En 2018, Naya Rivera, fallecida en 2020, reveló en su autobiografía Sorry Not Sorry que no tenía buena relación con Michele. Según Rivera, las tensiones aumentaban cuando Santana ganó más protagonismo.

Lea Michele fue acusada de maltrato y racismo por su excompañera Samantha Marie Ware tras un mensaje de apoyo a Black Lives Matter.

Según, la actriz, Michele le hizo "la vida un infierno": "¿Recuerdas cuando hiciste mi primer aparición de televisión un infierno? Porque nunca lo olvidaré.

¿Qué fue de ella?

Con estos testimonios, queda claro que el ambiente en Glee, al menos en los últimos años, no era el mejor. Por un lado, los actores no estaban completamente satisfechos y la relación con Lea Michele, como compañera, se describía como tóxica.

A esto se sumó la tragedia personal de la actriz, quien en 2013 perdió a su novio, Cory Monteith, otro de los protagonistas de la serie, a causa de una "combinación letal de drogas y alcohol", según la autopsia. Monteith tenía solo 31 años.

Después del final de Glee, Lea Michele protagonizó Scream Queens (2015), otra serie de Ryan Murphy para Fox, y tuvo un papel en The Mayor de ABC en 2017, aunque no tuvo otros proyectos destacados.

La actriz se enfocó más en su carrera musical y, en 2022, anunció su regreso a Broadway con un proyecto que para ella representaba el cumplimiento de un sueño: interpretar a Fanny Brice en el musical Funny Girl, un papel que había deseado desde sus años de estudiante, antes de alcanzar la fama.