¿Qué fue el Plan de San Diego y cómo se relaciona con la violencia racial en Texas?

Como documenta el proyecto de memoria Refusing to Forget, la violencia racial contra los texanos de origen mexicano por agentes del Estado y vigilantes exacerbó la tensión causada por la Revolución Mexicana en las primeras décadas del siglo XX.

En respuesta se suscitó una rebelión local por mexicanos étnicos que realizaron ataques aislados contra ranchos, estaciones de riego y vías ferroviarias.

Los ataques fueron para cumplir con el manifiesto del Plan de San Diego, redactado en el sur de Texas a principios de 1915.

El documento llamaba a que un “ejército liberador de todas las razas” compuesto de mexicanos, afroamericanos e indios matara a todos los varones blancos mayores de 16 años de edad y depusiera el mandato de Estados Unidos en Texas, Colorado, Nuevo México, Arizona y California.

El proyecto Refusing to Forget agrega que el territorio liberado formaría una república independiente que tal vez se reuniría con México en el futuro.

En esta segunda parte de la entrevista, la Dra. Sonia Hernández abordó la crisis causada por el Plan de San Diego y su impacto en la población civil, especialmente las mujeres y los niños hasta nuestros días.

Como reacción al Plan, ciudadanos y agentes del Estado acudieron a métodos extrajudiciales para aterrorizar y asesinar un número desconocido de mexicanos y mexico-americanos.

¿Dónde nace el Plan de San Diego y tuvo apoyo de revolucionarios o políticos en territorio nacional?

En el sur de Texas con apoyo limitado de algunos fronterizos y quizás con algún apoyo de ciudadanos mexicanos pero realmente es un grupo pequeño.

El resultado desafortunadamente es de gran violencia ya que después del descubrimiento del manifiesto en 1915 se promueve un discurso de que no se puede confiar en mexicanos ya que ‘probablemente son bandidos’ y se desata violencia extralegal (vigilantes) y estatal (Texas Rangers) en contra de la comunidad de origen mexicano. Se estima que por lo menos 300 mexicanos o mexicoamericanos murieron a sangre fría y algunos historiadores piensan que la cifra puede ser aún mayor.

¿Cómo respondieron las mujeres y las infancias en el periodo abordado en el proyecto Refusing to Forget?

Con la violencia desatada mayormente con muertes o personas desaparecidas de hombres la labor de demandar justicia, de enterrar cuerpos cuando los había y de organizar para seguir manteniendo la familia y sobrevivir cayó en los hombros de las mujeres: las abuelas, las mamás, las hermanas, las hijas. En cuanto a las familias, los niños…los hijos, esa trauma de violencia todavía la llevan los descendientes de las víctimas de la época 1910-1920.

El proyecto de nosotros intenta honrar a esas familias que aún en el siglo XXI cargan con esa memoria de violencia. Marcando esos eventos con placas o marcadores históricos, exhibiciones en museos, coloquios abiertos al público y nuestras publicaciones son pequeñas aportaciones para tratar de entender esos episodios aunque incomoden pero se lo debemos a esas familias.

¿Qué efectos tuvo en la organización laboral de trabajadores de origen mexicano la violencia racista por parte de agentes del Estado y de “vigilantes”?

La violencia y la discriminación o exclusión de la comunidad de origen mexicano y mexicoamericano pues sí llevó a la comunidad a responder en diferentes formas.

Para algunas organizaciones laborales intentaron incluir pólizas más inclusivas y otras organizaciones se enfocaron en demandar derechos civiles como la organización de LULAC que condenó estos actos de violencia y sigue hoy en día. Es la organización más antigua fundada por latinos para latinos y que sigue en función.

Esta violencia también impulsó al representante José Tomás Canales de Cameron County a abrir una investigación estatal para investigar el rol de los Rangers en episodios de violencia. Aunque la investigación resultó en evidencia de abusos por parte de los agentes estatales ningún agente pagó por sus actos.

Aunque se redujo la fuerza estatal en ese momento al pasar los años siguió aumentando y muchos de esos agentes que habían despedido que fue el castigo mayor, regresaron a la Fuerza o bien empezaron carreras nuevas con la nueva patrulla fronteriza,the US Border Patrol, fundada en 1924.

¿Cómo ha evolucionado ese racismo hasta nuestros días?

Quizás no vemos linchamientos horribles como en esa época pero vemos todavía abuso de poder por parte de las patrullas elementos policiacos influidos por percepciones racistas o clasistas. También vemos el discurso de los ‘mexicanos invasores’ ‘hombres malos’ etc, palabras utilizadas por algunos políticos que dan luz verde a segmentos de la población que se sienten amenazados gracias a los medios de comunicación que pintan al migrante como despectivo etc.

Hay que recordar que esos discursos pueden ser peligrosos con consecuencias fatales. Solo recordamos a la masacre en El Paso hace unos cuantos años y vemos el discurso que se revive décadas después. Es muy triste y es por eso que las comunidades deberían conocer esta historia.

Es de suma importancia reconocer esta historia y aprender de ella para comprender la situación actual y saber de las aportaciones de múltiples comunidades al desarrollo de Texas y de esta nación con consecuencias transnacionales. Ellos también forman parte de esta historia.

¿Ven los texanos de origen mexicano un vínculo con Coahuila o qué estado del norte de México tiene para ellos una relación más especial y cuál es esa?

En algunos sectores de la población texana especialmente de origen mexicano si mantienen este vínculo ya sea por las tradiciones culturales, música o arte, Idioma y hasta prácticas religiosas o religiosas-culturales como día de los muertos. Lamentablemente si hay un sector Latino (entre ellos mexicoamericanos o bien, mexicanos que ahora son residentes) que no simpatizan con la idea de que son culturalmente hermanos/s de mexicanos en ‘el otro lado’ y promueven ideas racistas y o clasistas en contra de esta comunidad por el simple simple hecho de querer migrar.