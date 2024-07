¿Qué fue de Shanik Aspe, conductora que dejó de salir en la TV?

Parece increíble, pero ya han pasado tres años desde el estreno en Netflix de la serie Made in Mexico, que muestra la vida de un grupo de jóvenes de la alta sociedad mexicana. Entre ellos se encontraba una figura conocida de Televisa y TV Azteca: Shanik Aspe.

Gracias a su experiencia en conducción y su carrera como cantautora, la nacida en Acapulco, Guerrero, y actualmente de 36 años, alcanzó reconocimiento internacional con la exitosa serie.

Su talento parece estar en su sangre; aunque creció con su madre tras el divorcio de sus padres cuando ella tenía 6 años, es sobrina del cantante mexicano Óscar Athié y de la conocida villana de telenovelas Yuly Furlong (de Muchachitas), quienes son hermanos de su padre.

La rubia se casó hace casi cinco años con Mauricio Odiardi, el padre de su hija Carlotta, y están organizando una ceremonia para renovar sus votos, que incluirá un "vestido de novia y todo", según se menciona.

¿Qué ha pasado con su vida?

El 15 de julio de 2020, nació su primera hija, Carlotta. "Cuando llegamos al hospital, no había camas disponibles," revela Aspe. "Todo fue como una película. Nadie de mi familia pudo acompañarnos; mi esposo y yo estábamos aprendiendo a cambiar pañales a través de YouTube," explica sobre las dificultades de dar a luz durante la pandemia de COVID-19.

Yo no tomo las decisiones sobre mi hija en cuanto a compartir o exhibir," es el lema de Aspe, quien publica un número limitado y cuidadosamente seleccionado de fotos de su hija en redes sociales, lo cual resulta especialmente desafiante para una influencer. "En mi caso, decidí: 'No voy a ocultar a mi bebé ni a mi pareja. Estoy felizmente casada. Ellos son parte de mi vida, pero eso no significa que yo decida por ellos o que exhiba su vida.' Carlotta, aunque sea una bebé, es un individuo diferente a mí. Nació de mí, pero eso no implica que me pertenezca. Quiero respetar su privacidad.