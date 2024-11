¿Qué fue de Pedro Muñoz, exdefensa del Santos Laguna que fue campeón de Liga MX?

En Santos Laguna, a lo largo de los años se han destacado grandes figuras en la Comarca Lagunera como defensas, tales son los casos del "Guti" Estrada, Rafael Figueroa y el propio Fernando Ortiz, quien actualmente funge como el director técnico de los Guerreros.

Sin embargo, los aficionados más veteranos no dudarán ni un segundo en hablar de Pedro Muñoz, uno de los exdefensas que militó con los verdiblancos y que logró consolidarse en la Laguna como uno de los mejores jugadores en su posición, no obstante, ¿Qué fue de él cuando salió de Santos Laguna?

¿Qué fue del exdefensa Pedro Muñoz tras salir de Santos Laguna?

Pedro Muñoz de la Torre, mejor conocido como el "Guerrero Mayor", nació en Torreón, Coahuila, el 19 de octubre de 1966, la sangre verdiblanca corría por sus venas desde temprana edad, por lo que a sus 20 años fue incorporado al primer equipo, no obstante, Santos Laguna jugaba en la Segunda División en ese momento.

En su primera temporada logró el ascenso a Primera División con los de la Laguna, específicamente en 1987-1988, posteriormente, hizo su debut en la máxima categoría del balompié mexicano el 4 de junio de 1989 y anotó su primer gol en 1992, más adelante, en la temporada 1993-1994, alcanzó el subcampeonato con Santos Laguna.

Se consolidó en el Torneo Invierno 1996, pues fue parte de la alineación que le dio la primera estrella al club lagunero, además, se convirtió en el jugador con más años jugando para Santos, con 12 años, 241 partidos disputados y 16 goles, hasta que salió en el Torneo Invierno 2000.

Tras seis meses de no estar en ningún equipo, Muñoz llegó a las filas de Querétaro en 2001, el cual se encontraba en segunda división, sin embargo, no logró replicar sus logros, pues no vio minutos en las canchas y abandonó el club un semestre después.

En 2002, hizo su llegada al Tampico Madero FC donde la situación no mejoró, disputando nueve partidos solamente e igual que con Querétaro, se fue del club a los seis meses.

Después fue traspasado al CD Irapuato, donde en su primer torneo, en Invierno 2002, ganó el campeonato y con ello, un lugar en la Primera División del futbol mexicano, no obstante, este le diría adiós al balompié en 2004, año en el que se retiró como jugador de las canchas.

Fue aquí cuando empezó su etapa como director técnico, teniendo sus inicios en las divisiones inferiores de Santos Laguna de 2007 a 2010 y de León de 2010 a 2014, más adelante, en 2016, dirigió al Coras de Tepic Premier y a La Piedad, para después llegar a los Constructores de Gómez Palacio de 2017 a 2018.

Finalmente, el último equipo que dirigió fue el Club Calor de Monclova, hasta su salida en el 2022.