¿Qué fue de Miguel Gurwitz y cuales fueron los motivos de su salida de Televisa?

Miguel Gurwitz, fue uno de los conductores más destacados de la época dorada de Televisa, cuando la empresa dominaba el mundo del deporte durante sus años de mayor éxito en la televisión mexicana

Es recordado por sus reportajes relacionados con la Selección nacional, sin embargo también por su arrebatada forma de salir de la empresa, tras discutir con Javier Alarcón.

En México, Gurwitz se hizo popular por su cobertura de la Selección Mexicana y sus análisis de fútbol a nivel nacional e internacional.

¿Cuál fue el motivo de su salida?

Gurwitz reveló que tuvo un pleito con Javier Alarcón, entonces jefe del área deportiva de Televisa, lo que lo orilló a dejar la empresa.

“Mi relación con Javier Alarcón no terminó bien. Yo quería crecer más y me dijo: ‘Tú no vas a crecer ni ganar más'”

También se le involucró con la conductora Vanessa Huppenkothen con quien supuestamente había sido infiel, sin embargo ambos negaron la situación.

Actualmente el periodista trabaja en Telemundo, en Estados Unidos donde sigue ejerciendo su profesión.

Además, ha ampliado su carrera al ingresar al mundo de la NFL, volviéndose narrador de partidos de Sunday Night Football.

El pleito con Alarcón le costó salir de Televisa sin saber que años más tarde sería el propio conductor el que dejaría las filas de la empresa.

También afirmó en entrevistas que hubo una opción de formar parte de Fox Sports, pero prefirió aprovechar la oportunidad de migrar a Estados Unidos.

¿Qué estudió Miguel Gurwitz?

Miguel Gurwitz estudió la carrera de Ciencias y Técnicas de Información por ahí de 1993 y 1997.Miguel conoció en su instituto a su esposa, quien también es comunicóloga, además de hacer buenos amigos, que perduran hasta la fecha, destacando que la formación académica fue relevante para su desempeño profesional, pues conocía sobre los principios básicos, en televisión y radio, inclusive a la hora de hacer entrevIstas, por lo que las experiencias, relata son claves para poder crecer en el medio.