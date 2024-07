¿Qué factores pueden aumentar el salario en La Laguna?

El Doctor en Economía por la Paris School of Economics, Emmanuel Salvador Chávez Jiménez, concedió una entrevista a El Siglo de Torreón sobre cómo aumentar los salarios en las regiones, impulsar el desarrollo tecnológico y la diversificación de las actividades económicas.

Chávez Jiménez es Licenciado en Negocios por la Universidad Panamericana, cuenta con una maestría en Economía por el Colegio de México y es profesor investigador titular en la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

De inicio afirmó que el aumento al salario mínimo por el gobierno federal “ha tenido un efecto positivo en los salarios en general, sin tener un efecto negativo sobre el empleo".

Sobre las otras políticas aplicadas por el gobierno de López Obrador para impulsar los salarios, entre las que se encuentran el limitar el outsourcing y la reforma a la asociación sindical, aclara que no se conoce todavía el alcance, pero plantea que la segunda mencionada, al favorecer la democracia sindical puede estarle dando mayor poder de negociación a los trabajadores.

Sector primario, secundario y terciario

Chávez Jiménez apuntó que regularmente se espera que mientras una economía pasa primordialmente de trabajar en el sector primario a trabajar más en el secundario o terciario aumenten los salarios.

"Porque se requiere de más capacidad, de trabajadores con un nivel más de educación y por eso regularmente viene un pago extra".

El Dr. en Economía agregó que si bien puede haber fuentes de trabajo líderes en las distintas regiones que ofrezcan mejores salarios, lo que puede suceder para que no se expanda a otros sectores es que la misma economía de la región no esté creciendo mucho y por lo tanto no hay presión de salarios hacia arriba; estancamiento en las empresas que no son líderes; que los trabajadores no estén bien representados y por lo tanto no tengan mucho poder de negociación; un alto porcentaje de informalidad.

Éxodo de recién egresados y cómo mantenerlos en la región

Si hay fuga de talento de los trabajadores con mayor nivel de educación o de experiencia se espera que los salarios promedio de ese lugar bajen, porque esos trabajadores son los que regularmente tienen más altos salarios.

Para garantizar su permanencia es con trabajos adecuados para sus capacidades, de empresas nacionales o extranjeras que les abran sus puertas y los puestos no sean de mano de obra "no tan calificada".

Desarrollo, investigación y asociaciones

Agrega que los gobiernos federal, estatal y municipal pueden asociarse para hacer sus propios centros de investigación y aumentar la inversión pública en factores que eleven la producción, que el Estado identifique sectores donde es fuerte la región y tratar de apuntalarlos.

Señala que los gobiernos cuando tratan de atraer inversión "dan demasiado, como regalarles el terreno, perdonarles los impuestos"; pero Chávez Jiménez cree que se pueden buscar "cosas más creativas", por ejemplo "si va a llegar una empresa que va a traer muchos puestos para trabajadores con buen grado de educación, el gobierno del estado tal vez podría subvencionar el primer año del costo, ya los siguientes años no; o el gobierno del estado podría pedirle a la empresa compartir derechos de patentes que se generen y comprar derechos de patentes y que el estado también tenga regalías o subsidios a la investigación.