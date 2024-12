¿Qué está pasando entre Eugenio Derbez y Selena Gómez?

En las últimas horas, los nombres de Eugenio Derbez y Selena Gómez han inundado las redes sociales esto debido a una 'pelea' que los dos actores han protagonizado después de un comentario que hizo el mexicano.

La película Emilia Pérez, en la que Selena Gómez tiene un papel destacado, recibió diversas críticas debido a su interpretación como una joven hispanohablante. Algunos críticos pusieron en duda esta elección, sugiriendo que se debería haber optado por una actriz que representara de manera más auténtica las realidades y matices de la historia.

Eugenio crítica a Selena

Durante una entrevista con la creadora de contenido Gaby Meza, Eugenio Derbez expresó sin rodeos su opinión sobre la actuación de Selena Gómez en Emilia Pérez, calificándola como indefendible. Además, subrayó la relevancia de que los proyectos cinematográficos no solo cuenten con actores latinos, sino que reflejen auténticamente la diversidad de la cultura.

“Hay una cosa que me llama mucho la atención es la actuación de Selena Gómez. Selena es indefendible. Yo estaba ahí con gente que, nos volteamos a ver cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver, como a decir wow, ¿qué es esto?”, dijo el mexicano.

El actor mexicano también señaló que la elección de una actriz internacional como Selena Gómez para un papel tan relevante en una película como Emilia Pérez evidencia la falta de comprensión por parte del equipo creativo sobre la cultura que está enraizada en la trama de la cinta.

“No puedo creer que nadie este hablando de eso, por ejemplo en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos que nadie ha hablado de eso. Siento que lo que pasa es que no hablan español, si tú ves una película rusa, una película alemana y esta subtitulada al español, no se están dando cuenta que está diciendo. Creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y que no hablan español”, comentó.

Selena contesta

En respuesta a esto, Selena Gómez expresó en un video, que ya no está disponible en la cuenta oficial de Gaby Meza: "Entiendo de dónde vienes… Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita la cantidad de trabajo y corazón que puse en esta película".