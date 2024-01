¿Qué está pasando con Jamie Dornan?

La mañana de este lunes trascendió la noticia que aseguraba que el actor Jamie Dornan había sido hospitalizado de emergencia por un posible ataque cardíaco.

De acuerdo con varios medios, informaron que el protagonista de Cincuenta sombras de Gray había sido hospitalizado después de sufrir síntomas de un ataque cardiaco, causado por orugas tóxicas

Sin embargo, este acontecimiento ocurrió el año pasado, cuando el actor fue, junto a varios amigos, a un viaje a Portugal.

Fue su amigo, Gordon Smart, quien recordó en el pódcast The Good, the Bad and the Unexpected de la BBC lo que ambos vivieron tras haber sido hospitalizados por los mismos síntomas.

En un inicio, ambos pensaron que esto era el resultado de haber bebido mucho la noche anterior, sin embargo, su sorpresa vino cuando se dio a conocer que los síntomas fueron causados en realidad por un encuentro con orugas procesionarias, las cuales son tóxicas.

Smart cuenta que sintió un hormigueo en su mano izquierda y un cosquilleo en el brazo izquierdo, el cual lo hizo pensar que era la señal de un "ataque cardiaco". Horas después de estar bajo la atención de los médicos fue dado de alta a las pocas horas, cuando regresó al hotel, vio que al actor conectado a un equipo médico.

FOTO: TMZ

“Jamie dijo: 'Dios mío. Gordon, unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció y me encontré en la parte trasera de una ambulancia'”, recordó Gordon.

Tras esto, los médicos le dijeron que los síntomas se debió a las orugas tóxicas, las cuales se encuentran en los campos de golf del sur de Portugal.

"Resulta que nos habíamos topado con orugas procesionarias peludas y hemos tenido mucha suerte de salir vivos de esa. Así que ahí está mi historia; la buena noticia es que no fue una sobredosis de cafeína, no fue una resaca, fue una oruga venenosa y tóxica”, añadió.