¿Qué es sapiosexual? Finalista de La Casa de los Famosos confiesa serlo

Luego de abandonar la cuarta edición de La Casa de los Famosos, Rodrigo Romeh no ha dejado de dar de qué hablar en redes, sobre todo luego de confesar que es sapiosexual.

Y es que en una entrevista que ofreció para Chabán Podcast tras acabar en el famoso reality show de Telemundo, el también campeón de fisicoculturismo habló sobre su vida y el cambio que ha tenido a través de la disciplina por el cuidado que tiene hacia su físico y salud.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención del público fue que Romeh confesó ser sapiosexual luego de que lo cuestionarán sobre qué personas le gustan.

"Que sea una persona completa, que emocionalmente se sienta ya completa, no que sea perfecta la persona, no es por ahí, sino que de cierta forma no hay una dependencia hacia mí, que me ha pasado muchas veces, ¿no? Que hay mucha dependencia y esto, entonces si la persona tiene ciertos temas resueltos pues más bien ya es una compañía, ya es una pareja, son personas que pueden crecer juntos y no tanta toxicidad. Creo que eso (...) Yo me considero sapiosexual", dijo el fisicoculturista.

¿Qué es ser sapiosexual?

El término utilizado por Rodrigo Romeh no tardó en llamar la atención de propios y ajenos al tema, pues el finalista de La Casa de los Famosos hizo referencia a su orientación sexual.

Proveniente del latín 'Sapiens' (sabiduría), la palabra sapiosexual hace referencia a la atracción o excitación por la inteligencia de otros.