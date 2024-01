¿Qué es el estilo 'coquette'? La nueva moda viral en redes sociales

De los creadores de la moda "aesthetic" llega el estilo "coquette". Para muchas personas, cada vez resulta más difícil seguirle el paso a las tenencias que las nuevas generaciones popularizan en redes sociales.

Hace poco se hablaba de lo "aesthetic", aquello que no se define por un estilo como tal, sino que fusiona diversas vanguardias a la hora de vestir. Hoy aparece el término "coquette", impulsado por influencers y gurús de la belleza.

El estilo "coquette" se traduce como "coqueta" y hace referencia tanto a maquillajes como looks sumamente afeminados. Las mujeres influenciadas por esta tendencia suelen llevar colores pastel en sus prendas.

La finalidad de la estética "coquette" es evocar a lo romántico, por lo que predominan tonalidades rosas y rojas. Asimismo, se fusiona con otras texturas y patrones, como corazones y fresas.

Respecto al styling, las personas "coquette" lucen sus atuendos con accesorios como perlas y moños. Además de implementar piezas clave, por ejemplo, un corset o stilettos de tacón con medias de encaje.

Se cree que dicha tendencia viral está inspirada en María Antonieta de Austria, quien fue princesa archiduquesa y reina consorte de Francia y de Navarra. El estilo de la reina marcó las vanguardias venideras de la moda, y hasta la fecha sigue siendo un referente para casas diseñadoras.

En el caso de los hombres, a quienes se les denomina "coquette boy", sus atuendos destacan por una mezcla de la feminidad con lo masculino, como lo es un cárdigan en tonos pastel, moños rosas y jeans holgados.

Aunque el estilo "coquette" no es particular a un género o edad, algunas personas han mostrado confusión por esta tendencia del momento. La moda coqueta no para de sonar en redes sociales y mucho menos en los memes.

