¿Qué episodios no te puedes perder de la temporada 2 de What If...?

La temporada 2 de "What If...?" de Marvel fue la apuesta final del estudio en Disney + para cerrar el año 2023. Esta serie animada, que ha ganado gran popularidad, ofrece a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) historias alternativas que exploran momentos cruciales de manera diferente. La premisa simple, pero intrigante, plantea la pregunta: ¿qué sucedería si ciertos eventos fundamentales del MCU hubieran tomado un rumbo distinto?

Los capítulos que no te puedes perder de la segunda temporada de "What If...?"

La segunda temporada, que consta de 9 episodios, fue lanzada entre el 22 y el 30 de diciembre de 2023. La serie es narrada por Jeffrey Wright en su papel de El Vigilante, y cuenta con la participación de reconocidos actores del MCU, como Hayley Atwell, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch y Cate Blanchett, entre otros.

La segunda entrega presenta episodios fascinantes, explorando situaciones como "¿Qué pasaría si Nebula se uniera a los Nova Corps?". Si bien no es uno de los capítulos que más brilla de la serie, muestra una ventana de Marvel que todavía no ha sido explorada: el cuerpo de los Nova Corps.

"¿Qué pasaría si Peter Quill atacara a los héroes más poderosos de la Tierra?" regala una visión temprana de los Vengadores (en un universo donde todo ocurre en los 80), dando luego paso a uno de los peores capítulos de la serie: "¿Qué pasaría si Happy Hogan salvara la Navidad?".

A partir de allí se encuentran los mejores episodios, la mayoría de ellos rondando a la Capitana Carter y Doctor Strange, desatando el caos en el multiverso en el episodio de la serie "¿Qué pasaría si los Vengadores existieran en la época medieval?".

La programación de lanzamiento de los episodios coincidió con las celebraciones de fin de año, con un nuevo episodio disponible cada día en Disney +. Esta estrategia mantuvo a los fanáticos ansiosos por descubrir las sorpresas que cada nueva historia les deparaba.

La serie ha continuado destacándose por su duración de aproximadamente 30 minutos por episodio, lo que permite a los espectadores disfrutar de las historias alternativas de manera conveniente en su rutina diaria.

Para ver la temporada 2 de "What If...?", los fanáticos pueden acceder a Disney + con una suscripción activa. Cada episodio está disponible en la plataforma de transmisión desde su fecha de lanzamiento.