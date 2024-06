¿Qué dijo Niurka de Irina Baeva en su debut como aventurera?

El debut de la actriz rusa Irina Baeva como Elena Tejero en "Aventurera" no gustó a muchos, entre ellos a la vedette cubana Niurka, quien interpretó en 1997 a la protagonista de esta obra musical que tiene su origen en 1950, cuando la actriz Ninón Sevilla protagonizó la exitosa película.

Ninón, de origen cubano, fascinó al público por su destreza en el baile, sus largas piernas embrujaron a muchos que abarrotaron las salas de cine para ver moverse a la actriz que con esa cinta dirigida por Alberto Gout consolidó su carrera en México.

Niurka recordó la excelencia de Ninón Sevilla y también la de la primera Aventurera que protagonizó la historia en teatro, la fallecida Edith González, y muy a su estilo expresó su opinión sobre la actuación de Irina.

"¡Trágame tierra!... cómo es posible que no miren atrás, tantas Aventureras, buenas, regulares o pésimas, ¿qué esperan, la caridad de la gente, que digan 'pobrecita, démosle una oportunidad'?", cuestionó.

La expareja de Juan Osorio, productor de la obra, consideró que dejaron sola a Irina y la expusieron, condenó el mal trabajo del coreógrafo y el que la puesta en escena no respetara la historia que tantos años montó con éxito Carmen Salinas.

"¿Quién carajos es el coreógrafo de esa mamada? yo ni iría a decirle nada a Irina, iría a donde está el coreógrafo y lo cambiaría ¡pero ya!", comentó a través de una serie de videos que compartió en su cuenta de Instagram desde su casa en Mérida.

La cubana de 56 años consideró que al coreógrafo se le olvidó decirle a Irina que estirara los brazos, que no mirara al piso, que le sonriera a la gente, sin embargo "la dejaron sola en el centro si saben que no baila", puntualizó.

Niurka fue tajante al decir que Irina no es vedette: "Irina no es vedette, no... ¿bailas?"

Dijo que Baeva, quien ha protagonizado varias telenovelas en Televisa, no baila, no canta y calificó como absurdo que dentro de la obra interprete una canción en ruso.

"No basta la belleza ni ser actriz, Elena Tejero exige mucho más", mencionó, y condenó el elenco que acompañan a la rusa, pues consideró que aunque pueden ser algunos buenos actores, no cumplen con las características que exige la obra.

Lamentó que se le haya realizado un homenaje a Carmen Salinas con una "Aventurera" tan simple.

"Si Carmelita Salinas despierta y ve eso se regresa para atrás del puro coraje, pero no sin antes mentales la madre. No se puede homenajear a una reina con algo tan mustio, tan simple... con tantas actrices, comediantes extraordinarias que tenemos en México querido", reflexionó.

Finalmente, Niurka le mandó un mensaje a su expareja y productor Juan Osorio: "Juan, no eres el rey Midas, el talento tiene que estar, a la audiencia jamás la podrán subestimar".