¿Qué dicen los expertos de La Laguna sobre las vacunas anticovid de Abdala y Sputnik?

Una de las dudas que se suscitaron entre la población lagunera es si se pueden aplicar o no las vacunas contra la Covid-19 que actualmente tiene disponibles el sector de salud público de Coahuila y Durango y que son de la marca Abdala, desarrolladas en Cuba y la Sputnik V, fabricada en Rusia.

El doctor Rafael Arguello Astorga, inmunólogo clínico e investigador experto en biología molecular, dijo que el punto cuestionable es que dichos biológicos fueron útiles para las cepas que circularon hace un par de años por lo que hoy en día, no hay evidencia científica de que representen una protección efectiva ante las variantes actuales del SARS-CoV-2, el virus causante de la Covid-19.

Por su parte, el médico especialista Medicina Interna e Infectología, Enrique Barbachano Rodríguez dijo que todos los virus y los organismos cambian para adaptarse, de ahí que es importante actualizar los biológicos.

“De hecho, Pfizer cayó en crisis económica porque brindaron vacunas a nivel mundial y muchos países compraron y de repente esas vacunas ya no servían porque el virus ya había cambiado, y muchos países no pagaron a Pfizer, pero como tienen muchos recursos pues siguieron produciendo y son de las compañías a nivel mundial de las variantes, el virus muta y tienes que alcanzarlo”, detalló.

Recientemente, en México se anunció la campaña simultánea de vacunación contra la Influenza y Covid-19 para la temporada invernal 2024-2025. En el caso de Coahuila, al lunes 14 de octubre del presente año se tenían disponibles alrededor de 14 mil dosis anticovid de Abdala con vigencia el próximo mes de noviembre y estaban a la espera de otro cargamento de la misma marca que sería enviado por la Federación.

En su momento, se dio a conocer que las vacunas provenientes de Cuba, fueron autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y por el Comité de Moléculas Nuevas. Sin embargo, se dijo que no contaban con el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mientras que en el vecino estado de Durango, se informó que el 24 de septiembre de 2024, se recibieron 25 mil 600 vacunas contra Covid-19 de Sputnik V con lote número AAED00123 y fecha de caducidad el 30 de abril de 2025.

Barbachano Rodríguez insistió en que tanto la vacuna Abdala como la Sputnik V no están actualizadas;

“Ya no circulan esos bichos. Te voy a poner algo más sencillo, en influenza, cada año va mutando tanto el virus que tienes que hacer registros de los virus, estudiarlos y ver en qué cambio para que hagas vacunas con esos cambios, para que cuando te inyecten tu vacuna te esté protegiendo de los virus que están circulando recientemente, entonces, es un error vacunarte con dosis de influenza de hace dos años”.

Consideró que es importante el apego a la verdad y a la actualización científica por lo que si las autoridades van a vacunar contra un virus que ya no existe, puede ser más el riesgo que el beneficio.

El doctor apeló a la conciencia de las autoridades de salud federales y agregó que el comité de expertos de Vacunología e Inmunizaciones se encargarán de presionarlos para que los biológicos que se administren a la ciudadanía sean actualizados.

Ambos especialistas coincidieron en que lo ideal es que la población se aplique vacunas actualizadas contra Covid-19, diseñadas para combatir linajes como el JN.1, clasificado como variante de interés (VOI) por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Recomendaron la nueva vacuna actualizada de Pfizer, aprobada recientemente para su comercialización en México por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como la Moderna y la Sinovac, aunque está última no está disponible para su venta al público en nuestro país.

Barbachano Rodríguez aclaró que esta situación no es privativa de México pues en todo el mundo, “se cometen errores”, en gran parte por temas de carácter político.

Crea falsa sensación de seguridad

En su intervención, la doctora Violeta Rodríguez Rivera, especialista en Infectología, declaró que no hay pruebas de la efectividad de las vacunas Abdala y Sputnik y recordó que cuando ella formó parte del comité de asesores científicos de la Secretaría de Salud de Coahuila, en la pasada gestión estatal, el tema fue comentado ampliamente. “Me preguntan si la recomiendo, yo en lo personal, no, es una falsa sensación de seguridad, el otro día escuché que Zoé Robledo (director general del IMSS) decía ‘está aprobada por la OMS’, y dos, que está actualizada, claro que no, es la misma”, sostuvo.

La especialista comentó que puede haber una excepción respecto a la aplicación de dichas vacunas pues a quienes sí les puede beneficiar es a aquellas personas que nunca han recibido una dosis anticovid.

¿Qué dice la Asociación Mexicana de Vacunología?

En este mes de octubre, la Asociación Mexicana de Vacunología, hicieron un llamado respetuoso a las autoridades sanitarias, instituciones, personal de salud y la sociedad en general para fortalecer la inmunización y el control de enfermedades respiratorias como Covid-19, Influenza y neumococo.

En el caso de Covid-19, pidieron autorizar e incluir las vacunas que contienen variantes actualizadas como refuerzo para personas a partir de los seis meses de edad. Señalaron que las vacunas de Pfizer y Moderna ofrecen mayor protección ante las variantes actuales.

Si usted quiere consultar las variantes preocupantes (VOC), variantes de interés (VOI) y variantes bajo vigilancia (VUM) que están actualmente en circulación puede visitar la página oficial de Internet de la OMS: https://www.who.int/.

Jornadas Internacionales

Los médicos Arguello y Barbachano tendrán participación en las Primeras Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunología e Inmunizaciones que se realizarán por primera vez en México del 24 al 26 de octubre.

La sede será el Centro de Convenciones de Torreón y ambos abordarán temas como “Conceptos básicos sobre inmunidad y respuesta a las vacunas” y “Vacunas del viajero (dengue, fiebre amarilla, zika, chikungunya, influenza, malaria, tifoidea)”.

Rafael Arguello Astorga, es inmunólogo clínico, investigador experto en biología molecular y forma parte del Instituto de Ciencia y Medicina Genómica de Torreón. Estudió Medicina en la Universidad Autónoma de Coahuila, y posteriormente hizo un doctorado en Biología Molecular en el Instituto Anthony Nolan, de Londres.

Por su parte, Enrique Barbachano Rodríguez, es médico internista infectólogo de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS de Torreón. Es egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila y posteriormente se especializó en Medicina Interna e Infectología.