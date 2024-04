¿Qué dice la letra de Platonik, canción que Danna Paola dedica a la mujer de la que se enamoró?

Desde hace varios años, tres para ser exactos, los fans de Danna Paola estaban a la espera del nuevo álbum de la artista mexicana. Finalmente, ha sido este 11 de abril que la estrella del pop de 28 años estrenó su disco Childstar.

El álbum llegó a sorprender, pues Danna hace fuertes declaraciones a través de sus canciones en donde experimenta con los sonidos, sin embargo, ha sido la canción Platonik la que más ha dado de que hablar, pues en sus palabras, el tema habla sobre una mujer de la que estuvo enamorada.

"“También creo que soy parte de la comunidad (LGBTIQ+). Me enamoré de una mujer cuando vivía en España.”, dijo la cantante.

Aunque nunca ha sido confirmado, los fans de Danna apuntan a que la mujer de la que habla es la actriz española Ester Expósito, con quien compartió créditos en la serie de Netflix, Élite, en donde fueron protagonistas entre el 2018 y el 2020, proyecto con el que saltaron a la fama mundial.

¿Qué dice la letra de Platonik?

[Intro]

Ah-ah

Mmm, ah-ah-ah

[Verso 1]

Fue un beso inocente

Un juego diferente

¿Y qué podría pasar? Fue un beso nada más

Y fuimos muy decentes (Ah-ah)

[Pre-Coro]

Se nota en tu mirada

Cómo miras mi espalda

Me dejas sin palabra'

Y no puedo evitar lo que pienso en mi cama

[Coro]

No hay nadie como ella (Ella, ella)

Sus labios son estrellas (-ellas, -ellas)

No sé ni cómo explicarle (No, no, no, no, no)

Que me muero por ella, ah (Mmm)

No hay nadie como ella (Ella, ella)

Sus labios son estrellas (-ellas, -еllas)

No sé ni cómo explicarle (No, no, no, no, no)

Que mе muero por ella, ay (Ah)

See Danna Paola Live

Get tickets as low as $52

[Verso 2]

El momento, besarte, mi mente (Ah-ah-ah)

Se detuvo y no era consciente

Que no iba a poder confesarte

Que tus labios los llevo en mí siempre (Ah-ah-ah)

Yo sé que tú no quieres malherirme

Me tienes a tu lado, nena, dime

Si quieres lo dejamos en lo simple

You know it, I know it

[Coro]

No hay nadie como ella (Ella, ella)

Sus labios son estrellas (-ellas, -ellas)

No sé ni cómo explicarle (No, no, no, no, no)

Que me muero por ella, ah (Por ella, por ella)

No hay nadie como ella (Ella, ella; ah-ah)

Sus labios son estrellas (-ellas, -ellas)

No sé ni cómo explicarle (No, no, no, no, no)

Que me muero por ella, ay (Por ella, por ella)

[Pre-Coro]

Se nota en tu mirada (Uh, ay)

Cómo miras mi espalda

Me dejas sin palabra'

Y no puedo evitar lo que pienso en mi cama