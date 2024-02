¿Qué artistas formarán parte de la Feria de San Marcos 2024?

El cantante británico Sting se presentará gratuitamente en la edición 2024 de la Feria de San Marcos el día 16 de abril, dieron a conocer esta noche los organizadores de esta fiesta.

"La leyenda del rock Sting, en el Foro de las Estrellas. Sé parte de uno de los momentos más increíbles e históricos de la FNSM2024 (Feria Nacional de San Marcos). No te lo puedes perder", se informó en redes sociales.

Será en punto de las 21:00 horas cuando inicie este concierto organizado por el gobierno del Estado de Aguascalientes y el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos.

Gordon Matthew Thomas Summer es el nombre real de Sting, de 72 años de edad, originario de Inglaterra, Reino Unido, quien al principio de su carrera era bajista y después aumentó su fama siendo cantante y líder del grupo The Police.

A lo largo de su carrera ha tenido diversos logros, como vender millones de discos, ser premiado con 16 premios Grammy y ser nominado al Oscar en la categoría de Mejor canción.

"Every breath you take", "Desert rose", "Shape of my heart", son tan solo algunos temas de su extenso repertorio

La Feria de San Marcos es un evento de tres semanas que se llevará a cabo del 13 de abril al 5 de mayo, en donde habrá conciertos en el Palenque, Foro de las Estrellas, así como actividades como corridas de toros, restaurantes, antros y tradición mexicana.

Otras estrellas musicales que estarán este año en la feria serán: Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Alejandro Sanz, Alicia Villarreal, Belanova e Il Divo, entre muchos más, de acuerdo con el portal de este encuentro.