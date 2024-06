¿Qué árbol me puede dar mucha sombra?

Uno de los beneficios más palpables, y también más deseados, al momento de adoptar un árbol, es su sombra, puesto que permite mitigar las altas temperaturas y dar una sensación de bienestar.

Sin embargo, todos los árboles tienen un desarrollo distinto, así como diferentes virtudes. Por ejemplo, hay algunos que no son tan altos, pero dan frutas, u otros cuya sombra es muy densa, aunque tardan más tiempo en desarrollarse a plenitud.

Para aquellas personas preocupadas por tener una sombra lo antes posible, Francisco Andrade, supervisor del Vivero Peñoles, dio algunas recomendaciones a tomar en cuenta al momento de llevar un árbol si se tiene ese objetivo.

Elegir bien

Entre las distintas especies que se donan en el Vivero Peñoles, Andrade destaca el mezquite como una especie alta que crece en poco tiempo. El especialista comenta que en estimado de tres años este árbol puede dar una sombra ya considerable, pues para entonces puede alcanzar una altura que ronda los cuatro o cinco metros.

Sin embargo, otras especies demoran unos meses más, pero no se deben desdeñar. El pirul chino, el mimbre o la lágrima de San Pedro pueden llegar a los tres metros en cuatro años. Y su sombra es ya considerable para entonces. Todo depende del espacio con el que se cuente.

¿Qué tomar en cuenta?

La planeación es vital para conseguir el árbol que se quiere. No es recomendable un árbol de gran altura como el mezquite si no se cuenta con el espacio suficiente para que se desarrolle. Incluso puede ser contraproducente, si no se reflexione al respecto.

Lo mismo sucede cuando estos árboles no pueden alcanzar la altura deseada porque, encima de ellos, hay cables que pueden interferir en su crecimiento. Por esa razón lo más adecuado es recibir asesoramiento antes de elegir una especie para plantar.

Promover el crecimiento

Para que un árbol llegue al mejor tamaño posible es necesario darle los cuidados necesarios. Entre ellos se encuentra darle su agua de manera oportuna y en cantidades adecuadas, a fin de que no tenga problemas. También se puede diseñar un sistema con un tubo de PVC rellenado de piedras, para que el agua no quede en la superficie y llegue a la raíz.

Otra gran ayuda es la composta, que es un aliado barato puesto que se hace a partir del desperdicio orgánico y le da a las plantas muchos nutrientes necesarios para estar saludables. También se pueden recurrir a fertilizantes inorgánicos, en caso que se requieran con urgencia. Algunos de los nutrientes que destaca el especialista, y que no deben faltar, son el nitrógeno, el potasio, el calcio y el fósforo.

Campaña de donación

Toda ésta y más información, dada por expertos de amplia experiencia, así como los árboles adecuados para tener en casa, se pueden conseguir en el Vivero Peñoles, que tiene una campaña que busca volver verde a La Laguna. Para obtener uno o más ejemplares de manera gratuita, todos de especies adaptadas a la región, cualquiera puede acercarse a sus instalaciones en la calle Cuarta, colonia Metalúrgica de Torreón.