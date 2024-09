Proyectan presupuesto 'moderado' de 380 mdp para Matamoros en 2025

El anteproyecto de la Ley de Ingresos y Egresos que se presentó en el municipio de Matamoros, el presupuesto a ejecer en el 2025 es por el orden de los 380 millones de pesos, solamente 20 millones de pesos más de lo que se presupuestó este 2024.

El tesorero municipal Efrarían Aguero Huitrón manifestó que, debido a los recortes en las participaciones que se han dado por parte de la federación, este año se trabaja en un presupuesto “mesurado”, por lo que únicamente se consideró un 2 por ciento, del índice inflacionario y no un 5 por ciento como se “aventuraban” otros años, ya que ese porcentaje era el “tope” que está permitido para proyectar la recaudación y gasto de los recursos públicos.

Resaltó que, la cantidad no es definitiva porque tienen hasta el mes de diciembre para enviar al Congreso del Estado el documento final, pero repitió que no se quieren aventurar proponiendo una suma elevada, sobre todo en la asignación de las cantidades de programas como Infraestructura Estructura Social Municipal (Infra) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Forta) que como les ha ocurrido otros años, al final no reciben lo que esperado y cuando se “desbalancean”

“Todavía no tenemos una seguridad de nada, pero ahorita todavía estamos mesurados, ya lo presentamos (el presupuesto) ante la Comisión de Hacienda, la verdad es que mesuradamente, pero tenemos hasta el 31 de diciembre para definirlo y nosotros planeamos llegar más o menos a los 380 millones de pesos, en lo general y este año vamos a terminar como con unos 360 millones de pesos, solamente esperamos crecer 20 millones de pesos”.

Aguero Huitron manifestó que, incluso este año, antes de que cierre el año pretenden abonar 40 millones de pesos a la deuda de los 70 millones de pesos de la deuda heredada por incumplimiento de pago de los impuestos federales, además de que se hacen ajustes en el gasto corriente para cerrar bien el año.

“Si hemos estado hablando con el alcalde (Miguel Ángel Ramírez López), porque ahorita estamos apretándonos el cinturón un poquito, porque queremos cerrar de la mejor forma, sin pasivos y vamos y también cerrar el año pagando alrededor de 40 millones de pesos en los 70 millones que heredamos de deuda, porque no se pagó el ISR y otros compromisos”

El funcionario indicó que también ya se tiene previsto el pago de aguinaldo, el cual prácticamente ya lo completaron, debido a que se tiene un fondo especial para cubrir con esa prestación con los trabajadores y este año serán alrededor de 11 millones de pesos los que se aplicarán, ya que son unos mil 100 trabajadores.