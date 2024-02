Protestan transportistas en Gómez Palacio en apoyo al paro nacional

Fueron 133 unidades y más de 160 operadores y dueños de camiones los que realizaron una protesta pública y pacífica en la zona de los puentes del segundo periférico del poblado El Vergel, en Gómez Palacio, justo a la altura del kilómetro 12 de la carretera Gómez Palacio-Chihuahua.

"Es una manifestación pacífica en apoyo a los compañeros que enfrentan problemas por la presencia del crimen organizado a los que el Gobierno Federal no ha dado una solución. Aquí en Gómez Palacio nuestra manifestación es pacífica y no hemos obstruido ni un solo carril, hay fluido total de vehículos y no lo vamos a hacer; de hecho no marchamos justamente para no entorpecer ninguna vialidad", explicó el dirigente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Saúl López Resendiz.

Informó que el gran problema que enfrentan los transportistas actualmente es en la carretera México-Querétaro que es donde se realiza un embudo de toda la mercancía que va hacia la capital del país.

Vista de la manifestación de los transportistas en El Vergel. (EL SIGLO DE TORREÓN)

"La verdad es cuando uno va al sur de la República, sobre todo al centro, están los asaltos a la orden del día. Las bandas armadas se roban un camión enfrente de todos. Aquí en La Laguna la situación es muy diferente, pese a que hay situaciones con los tránsitos estamos en la gloria para como están allá. Aquí no tenemos bandas armadas allá son temas de delincuencia organizada", expuso López.

Aseguró que el problema ha escalado mucho pues el problema antes era el robo de mercancía y camiones y actualmente hay operadores muertos, baleados, secuestrados.

"Son niveles que no se pueden aceptar por eso tenemos este movimiento nacional pero sí repito que la cosa aquí está tranquila y precisamente porque está tranquila es que no podemos tolerar que pasen estas cosas en el país; Ahora no solo roban al camión y al chofer lo secuestran durante unas horas sino que ahora el problema es que los asesinan", aseguró el dirigente.

Mencionó que el pasado 16 de enero balearon a dos operadores de los cuales uno falleció y recientemente en Chihuahua también balearon a otro, que también falleció.

"No se vale que una persona que sale a trabajar le arrebaten la vida; una persona que sale a trabajar de manera honesta y tiene familia, no se vale", dijo el dirigente de Amotac.

Los transportistas por ello solicitan mayor presencia de la Guardia Nacional en el corredor de Celaya-Salamanca, en la carrtera Querétaro- San Luis y las carreteras a Puebla y Veracruz.

Dijo que existe además el problema de que las empresas aseguradoras ya no quieren asegurar este tipo de unidades del transporte de mercancías por el enorme riesgo que hay de asesinatos y de robo tanto de la mercancía como de las unidades y las que lo hacen han incrementado muchísimo las pólizas de seguro, lo cual deja a las empresas y a los choferes y sus familias completamente indefensos ante los embates del crimen organizado.

Los transportistas en el paso a El Vergel. (DIANA GONZÁLEZ)