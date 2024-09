Protestan por falla en sistema de recetas

La caída del sistema de surtimiento de recetas médicas en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 16 del IMSS Torreón inconformó ayer sábado a un gran número de derechohabientes que se encontraban formados desde temprana hora, especialmente a pacientes que requieren medicamentos controlados como la Quetiapina, Laracintol y Celecoxib.

La molestia escaló a tal grado que por espacio de unos 20 minutos realizaron un bloqueo sobre el bulevar Revolución, sobre todo porque hubo usuarios que denunciaron que por la falla del sistema, desde temprano no había personal que les atendiera en las ventanillas.

"Y luego me decían, venga el lunes por los medicamentos controlados, esos no se los podemos dar porque no podemos dar de alta sus recetas, al final, me tuve que regresar con la doctora y le dije que me las hiciera manualmente, me dieron la medicina, dejé copias de mis contrarreferencias en la farmacia y me dijeron que cuando haya sistema me las van a registrar, yo vengo cada mes, aquí siempre es la misma, va a ver que voy a volver a venir y todavía no van a subir nada", dijo la señora Julieta Medina, una de las afectadas, que padece artritis.

Posterior a la manifestación, personal de la institución médica procedió a surtir las recetas médicas de forma manual, esto mientras que el área de Informática realizaba algunas maniobras para el restablecimiento del sistema, aunque no se pudo precisar si este mismo sábado quedaría resuelto el problema.

Al mediodía del sábado, la afluencia de personas en dicha farmacia disminuyó, aunque aún no había un pronunciamiento oficial por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a cuándo quedaría resuelta la falla en el sistema. Cabe señalar que hubo otros derechohabientes que señalaron que el sistema había comenzado a fallar desde hace días.

La farmacia de la clínica No. 16 se ubica sobre el bulevar Revolución de esta ciudad y opera de lunes a sábado y diariamente. En ella, se surten alrededor de 3,800 recetas médicas, de acuerdo a datos oficiales proporcionados por el IMSS a inicios de este año 2024.

SE QUEJAN POR FALTA DE CITAS

Además de quejarse de la caída del sistema, la señora Julieta Medina y su esposo Jesús, estaban muy molestos porque ayer mismo su hijo Jesús Rey, de 19 años, acudió desde temprana hora a consulta de Medicina Familiar en la clínica No. 16 porque se sentía mal. Tenía mucho vómito, náuseas, fiebre y dolor de huesos.

El médico tratante le entregó una solicitud de servicios dentro de la Unidad, lo envió al servicio de Laboratorio Clínico para realizarse una Biometría Hemática Completa (BHC), glucosa y reacciones febriles, con IDX (impresión diagnóstica) Salmonelosis, sin embargo, les dijeron que no había citas y que regresara la próxima semana.

Además de tener que lidiar con su malestar, el joven también estaba preocupado porque en su trabajo le dijeron que tenía que llevar alguna hoja que comprobara que había sido atendido en el IMSS.

"Y eso es cada vez que viene uno al seguro, desde que entra uno con los oficiales son bien déspotas, mi mujer con la presión alta, estamos en la farmacia y dice el oficial 'es que salte para afuera', le digo 'salte con nosotros allá en el sol, no manches compa, estamos en el pinche solazo, si no nos enfermamos de una cosa nos vamos a enfermar de otra, ahí peleamos y la fregada, ya nos dieron el medicamento en la farmacia y ahora pues a ver qué hacemos con mi hijo", sostuvo con gran molestia el señor Jesús.

Finalmente, la familia abordó su vehículo y se retiró del lugar, a fin de buscar un laboratorio clínico para que el joven se realizara los estudios, conocer su diagnóstico e iniciar cuanto antes con algún tratamiento para aliviar su enfermedad.