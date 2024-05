Protestan en secundaria No. 5 de Torreón por supuesto mal manejo de cuotas voluntarias

Por un supuesto mal manejo de las cuotas voluntarias y a manera de presión, padres de familia de la escuela secundaria general No. 5 “José Vasconcelos” de la colonia Las Alamedas de Torreón se manifestaron este lunes y exigieron la destitución de la directora y subdirectora del plantel así como a la supervisora de zona.

Alba Sifuentes, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia dijo que hace un mes solicitó una investigación a la Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu) y que en ese tiempo, presuntamente la directora ha tomado acciones arbitrarias como la suspensión de la graduación de los estudiantes de tercer grado porque los padres no aceptaron la cotización que ella estaba ofreciendo y que era por concepto de 500 pesos más 100 pesos si querían desayuno.

(Angélica Sandoval)

“Entonces los papás dijeron que ellos querían traer más cotizaciones y ella no lo permitió, al final dijo que no habría graduación y a los alumnos y maestros que la sociedad de padres estaba interviniendo y obstaculizando las acciones dentro del plantel, cosa que no fue así. Esta situación se intensifica porque el viernes 24 de mayo hubo un festejo por el Día del Estudiante y hubo varios alumnos que fueron retirados por su vestimenta, se había dado un aviso donde querían que no vinieran con pantalón rayado, roto o flojo o con escotes, pero a su criterio ella retiró jóvenes con vestimenta que no tenía nada que ver, entonces los padres muy molestos decidieron manifestarse”, apuntó. Mencionó que esta mañana, cuando llegaron al plantel, ya estaba cerrado el acceso principal debido a que los docentes también están tratando un asunto interno con la dirección, por cuestiones laborales.

Sobre las aportaciones voluntarias que se hacen al inicio del ciclo escolar, Sifuentes aseguró que encontraron papelería facturada a nombre del Gobierno de Coahuila pero que tienen sospechas de que se pudieron estar manejando en el rubro de ingresos propios. “Encontramos también recibos simples en hoja de papel o en una impresión simple, en post stick donde hay gastos que se justifican como desayunos para maestros, para el Consejo Técnico de Zona, arreglos florales que se hicieron llegar a personal de la institución y tickets de comida rápida. Nosotros dijimos ¿por qué no le dieron prioridad a las necesidades de la escuela?, preferían comprar café y galletas para el Consejo Técnico”, cuestionó.

(Angélica Sandoval)

A la protesta, acudieron autoridades educativas y según las inconformes, les dijeron que se abrirá un proceso para remover a la directora y subdirectora de sus cargos. La secundaria tiene matriculados a cerca de 290 estudiantes y según la Mesa Directiva en el presente ciclo escolar 2023-2024 ingresaron 129 mil pesos por concepto de aportaciones voluntarias.

Alba Sifuentes declaró que hubo una junta en donde una maestra que anteriormente era la tesorera en la Sociedad de Padres les entregó una carpeta de gastos y que ahora las están acusando de robo. “Yo tengo una invitación por parte de Medios Alternos de la Fiscalía para acudir hoy a la 1 de la tarde a dar una respuesta por una acusación de robo simple. Me acusan de robarme una carpeta oficial, yo como madre de familia me siento hostigada, amedrentada; acudiré a aclarar el asunto y siento que están actuando de manera arbitraria”.

En el acceso principal, se colocaron pancartas con mensajes que decían “Basta de correr a los alumnos por cosas sin motivo”, “¿Por qué corriste a muchos alumnos el día del estudiante?, ¿por la vestimenta?, ¡Basta!”, “Respeto a los derechos laborales”, “No le temo a la represión de la directora, le temo al silencio de los padres” y “No se puede ignorar a tanta gente que pide un cambio”. A las afueras del plantel, también se observó a docentes de la secundaria y a representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).