Protestan en ISSSTE de Gómez Palacio por falta de aire acondicionado

Trabajadores de la Clínica Hospital del ISSSTE de Gómez Palacio se manifestaron esta tarde debido a que ya son varios días sin aire acondicionado y las autoridades no les han resuelto el problema, esto pese a la importancia que tiene la climatización para lograr el confort y recuperación de los pacientes y mitigar el riesgo de contaminación e infecciones.

La protesta se hizo al exterior de la institución de salud y de acuerdo con la enfermera Rosario García, que labora en el área de Displasias en Consulta Externa, la molestia es por parte de la base trabajadora, pacientes y familiares.

Recordó que la noche del miércoles de la semana pasada hubo un apagón por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y desde entonces, “no nos dan solución a este caso. Tenemos entendido que la doctora Pelayo, que son las autoridades nacionales, no están enteradas del caso, ahorita se tuvo una reunión con el subdirector y quedó que iban a resolverlo lo antes posible”.

García dijo que las cirugías de quirófano están suspendidas ya que no se cumple con los requisitos de temperatura para evitar que los pacientes contraigan alguna infección. Describió que cuentan con dos salas quirúrgicas y que en los turnos matutino y vespertino, se programan hasta nueve procedimientos.

Se rentaron enfriadores de aire industriales de la marca Frikko. (ANGÉLICA SANDOVAL)

“Ahorita están suspendidas, sólo se van a atender urgencias calificadas, es la inconformidad que la mayoría tenemos. La única explicación que nos dieron hace rato fue que desde Durango no han autorizado o no han mandado a la empresa con la que tienen la licitación para reparar los aires, entonces pues ya son seis días, casi una semana y cómo es posible que no puedan mandar a la empresa que licitó para que hagan las reparaciones correspondientes”, expuso.

Los quejosos señalaron que en la consulta vespertina los pacientes entran sudando, sobre todo en el acceso que se encuentra sobre el bulevar Miguel Alemán.

El personal de salud hizo un llamado a las autoridades del Instituto para que atiendan esta situación ya que con las altas temperaturas y la falta de aire acondicionado, la operación de la clínica “es insoportable”.

La molestia es por parte de la base trabajadora, pacientes y familiares. (ANGÉLICA SANDOVAL)

La manifestación se hizo alrededor de las 13:30 horas y fue pasadas las 16:00 horas que trabajadores dijeron a El Siglo de Torreón que se rentaron enfriadores de aire industriales de la marca Frikko para hacer frente al intenso calor en el área de cubículos de los pacientes. Además, los propios familiares ingresaron ventiladores de distintos tamaños para poder mitigar las altas temperaturas.