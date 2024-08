Protesta vecinal por presunto abuso policial en Torreón

La tarde de este domingo, aproximadamente a las 19:00 horas, un numeroso grupo de personas, principalmente vecinos de las colonias Luis Donaldo Colosio y La Merced, se manifestaron bloqueando el cruce del Bulevar Laguna Sur y Diagonal Las Fuentes.

La protesta, marcada por la quema de llantas, fue motivada por un presunto abuso de autoridad por parte de la Policía Estatal.

Ana Paola, presunta víctima de los abusos, narró los hechos que desencadenaron la protesta: "Nos golpearon a mí y a mi esposo. Estábamos en el carro cuando llegaron los policías estatales. Nos revisaron, nos quitaron el celular y las credenciales, y luego nos golpearon. Yo les decía que estoy embarazada y que traía a mi niña malita, pero el comandante me dijo que no le importaba y que me iba a traer a una comandante para que me linchara. Los de la gasolinera estaban grabando y también los amenazaron y les borraron el video. Nos pegaron con el cubo y nos dejaron marcas. Voy a poner la denuncia".

En respuesta a la manifestación, Héctor Alba, Director Operativo de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, acudió al lugar para dialogar con los manifestantes.

"Nos comentaban que hace unas horas tuvieron un altercado con algunas unidades de otra corporación, lo que generó inconvenientes. Estamos dialogando para acercarnos y resolver la problemática, buscando que tengan más confianza en las corporaciones municipales, estatales y federales. La persona que se manifestaba pedía la destitución del elemento que generó la situación. Se le dio una cita para acercarse a las autoridades y ver qué procederá con los elementos involucrados en la mala actuación policial".

Alba añadió: "Estamos en pláticas para abrir los carriles, tratando de llegar a un acuerdo para retirarnos del lugar. Si no se llega a un acuerdo, tendremos más presencia y buscaremos vías alternas para abrir los carriles viales."

Los manifestantes, sin embargo, se mostraron firmes en su decisión de no moverse hasta que se resuelva la situación.

"Si no se resuelve, el lunes tomaremos diversas instituciones como el Edificio Coahuila, la Presidencia Municipal y la Vicefiscalía para seguir exigiendo justicia", declararon.

Andrés Márquez, uno de los manifestantes, comentó: "No es la primera vez que tenemos problemas con las autoridades. Tanto el grupo Reacción Laguna como la policía estatal nos amedrentan, nos golpean y nos quitan dinero. Nos han quitado nuestras pertenencias a todos. No nos vamos a mover de aquí hasta que nos solucionen algo".