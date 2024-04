Proponen informar sobre recuperación de Afore

El diputado presentó una iniciativa para informar a la población sobre cómo recuperar los recursos de cuentas inactivas deAfore.

El diputado local, Gerardo Aguado Gómez, presentó una iniciativa de urgente y obvia resolución para emprender una campaña intensiva de información a la ciudadanía sobre el procedimiento para recuperar los recursos de las cuentas inactivas de Afores.

Luego de que la propuesta para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar se aprobó por mayoría (Morena y aliados) en la Cámara de Diputados, el representante del grupo parlamentario del PAN en el Congreso Local expuso la necesidad de informar a la población sobre los efectos que traería dicha reforma en caso de que sea avalada por el Senado y se aplique.

"Es una reforma inequitativa, injusta y pareciera que tiene urgencia electoral, al estar comprometiendo fiscalmente el sistema a corto y mediano plazo", señaló durante la sesión ordinaria que se efectuó ayer.

Dijo también que es una medida sin sentido que pone en duda cómo se entregarán los recursos a la población mayor de 70 años, y que actualmente, con motivo del proceso electoral, hacen creer a los trabajadores que gozarán de pensiones al 100 por ciento, pero pasadas las elecciones "les dirán que siempre no".

Aguado Gómez señaló que el problema, según expertos, es que las modificaciones aprobadas por la mayoría de Morena y aliados en el Congreso de la Unión dejarían un precedente para la creación de una Afore única, con carácter estatal, con todas las desventajas que esto implicaría.

Además, el llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar no resolverá "ni por asomo" el problema de las pensiones en el país, ya que los recursos con que se va a constituir serán insuficientes.

La reforma tampoco establece la garantía de que los interesados puedan reclamar y recuperar sus ahorros; tampoco se especifica la fórmula para calcular con justicia las cantidades que deberán entregarse a cada trabajador.

En opinión de Carlos Ramírez, expresidente de la Consar, dijo el diputado local, se genera la falsa expectativa de que las personas que se jubilarán en el corto plazo recibirán 100 por ciento de su salario, pero esto no podrá ser con el sistema actual ni reformado.

Señaló además que los impulsores de esta reforma no expresan abiertamente que van a tomar el dinero de los más vulnerables "desde quienes no saben, ya fallecieron, migrantes, quienes no tienen acceso al sistema, entre otros".

El diputado local del PAN consideró que es de llamar la atención el hecho de que antes de promover cualquier iniciativa, no se haya realizado una campaña de información y acciones para localizar a los titulares de las cuentas inactivas o sus familiares, para entregarles el dinero que por derecho les corresponde, y del cual buscan apropiarse haciéndolo llegar al llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar.