Productores de La Laguna piden unirse para implementar bombardeo de nubes

Ante el catastrófico panorama que se prevé el año que entra y probablemente el que sigue, por los bajos niveles de agua que registran las presas en la Comarca Lagunera, productores de la región del lado de Coahuila están convocando a representantes de organizaciones campesinas y de otros giros empresariales, para que se sumen y juntar una bolsa de 50 millones de pesos para implementar urgentemente un programa de bombardeo de nubes o de lo contrario se correría el riesgo de dejar de producir el año que entra.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), Baudilio Rodríguez Abusaíd, quien resaltó que el último reporte que se tiene de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es que las presas Lázaro Cárdenas (El Palmito) y Francisco Zarco, se encuentran en su nivel más bajo y aunque generalmente durante septiembre se presentan las precipitaciones pluviales no se captará el volumen que se necesita para contar con un ciclo de riego, por lo que reiteró que necesitan implementar medidas emergentes para revertir los efectos de la sequía y evitar una crisis en la cadena productiva, porque se tendría un déficit alimentario, además de que se pierdan empleos.

“Sabemos que hay un proyecto, una empresa que se encarga del bombardeo de nubes, si bien no tenemos la certeza de que funcione al cien por ciento, no hay peor lucha que la no se hace y creo que lo que se tiene que hacer es convocar a todas las organizaciones de la Comarca Lagunera para diseñar urgentemente una estrategia de combate a la sequía, ya que sabemos que la presa grande (El Palmito) al día de hoy solo tiene el 22 por ciento de su capacidad”.

El presidente de la CNPR, reiteró que por la falta de lluvia se corre el riesgo de que se deje de producir uno o dos años, lo que reiteró que eso sería catastrófico, ya que no tendrían capacidad de poner el alimento en la mesa de las familias y hay que considerar que, el sector agropecuario aporta más del 90 por ciento del producto interno bruto de Coahuila.

“Realmente se requiere la intervención de todos los actores agropecuarios y de las de otras actividades económicas, llámese Peñoles, Soriana, EHB, Lala, de la Cámara de Comercio, pero también del gobernador y de los presidentes municipales, porque si el año próximo no corre agua por toda la Comarca Lagunera vamos a tener un problema muy serio, con el abasto de alimentos, pero también se verá reflejado los trabajos que generamos en el campo y, por lo tanto, en el flujo de dinero, por eso estamos haciendo el llamado a toda la comunidad y entre todos aportar el recurso necesario para generar el bombardeo de nubes”.

Manifestó que ya no es momento de repartir culpas a las instituciones de gobierno ya sea estatal o federal, sino de organizarse para hacer algo “pero ya”, pues están a pocos meses de cerrar el año y como ya se sabe el ciclo de riego empieza en marzo y también hay que considerar que si no hay agua en las presas también se detendría el proyecto de Agua Saludable.

Rodríguez Abusaid manifestó que, ya se solicitó a la Subsecretaria de Desarrollo Rural que investigue los detalles de la empresa que se encarga del bombardeo de nubes, ya que insistió se tiene que poner en marcha lo más pronto posible, ya que si no trabajan unidos se tendrán un serio problema.