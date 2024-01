Productores laguneros aún no saben qué sembrarán

El líder de la CNC en Coahuila, Natividad Navarro Morales, reiteró que están arruinados por las pérdidas que se registran con las semillas de mala calidad, "en un mes, más o menos, se abren las compuertas y nosotros estamos todavía con la incertidumbre de qué chingados vamos a sembrar, ¡no puede ser posible!", expresó.

Resaltó que tienen el tiempo encima y aunque ya tuvieron un acercamiento con representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y demás dependencias federales a nivel regional, todavía no se ha definido la fecha para reunirse con los titulares de las oficinas centrales, por lo que se tienen que es urgente que se pongan de acuerdo para que se concrete la visita.

PLANTEAMIENTO Y SITUACIÓN ACTUAL

Navarro dijo que el planteamiento que se ha hecho en las reuniones que se han tenido a nivel local, es que en conjunto la Federación y el Estado, destinen un recurso para la compra de seguros, ya que sería la forma de tener las condiciones de volver a sembrar, ya que por el momento están quebrados financieramente, pues como ya lo han expuesto, no se tuvieron las utilidades esperadas, por el bajo rendimiento de las cosechas.

Por esa situación, hay particulares y plantas despepitadoras (que agrupa a productores del sector social) que están tratando de renegociar las deudas para evitar el embargo, debido a que dejaron en garantía la maquinaria y no tienen posibilidad de extender los créditos, por lo que reiteró están descapitalizados para continuar con la actividad algodonera, pues antes tenían la opción de la Financiera Rural, pero también "desapareció".

"La importancia de que la mayoría de los productores continúen con la siembra de algodón es porque si no lo hacemos, se presentaría una crisis en el campo lagunero, porque entonces se tendría que migrar a otros cultivos y se dispararía la superficie de otros cultivos, como las hortalizas (melón o sandía) o los forrajes y 'desplomaría' la comercialización, entonces el problema será mucho peor", indicó.

De acuerdo a lo que han manifestado algunos productores, algunos sí compraron los seguros, pero cuando salió el capullo, dieron por hecho que tendrían el volumen esperado y resulta que al levantar las cosechas no fue así y hay cierto tiempo para presentar una carta a las empresas aseguradoras de las situaciones que se pueden presentar y no lo hicieron, por lo que quedaron desprotegidos.

Navarro Morales expresó que, asegurar una paca les cuesta de 800 a 900 pesos, por lo que ya hicieron cálculos y presentaron una propuesta en el Gobierno del Estado, para que les apoye, ya que originalmente se había gestionado un recurso para labores fitosanitarias de 15 a 21 millones de pesos, pero al analizarlo decidieron que se utilizaría para la compra de las coberturas, por lo que ahora están buscando que la federación les otorgue el recurso que falta.

"El cálculo que traemos es que el 50% lo cubra la Federación y el otro 50% del Estado, les estamos pidieron que nos apoyen por que no se puede hacer el gasto para el tema de la preparación de tierras, nosotros estamos perdidos todo nos está saliendo mal, los despepites están en proceso de renegociación de la deuda, ellos pusieron su infraestructura como garantía y se está negociando porque se quiere cobrar, al igual que los particulares, porque si no les van a quitar las máquinas piscadores, la sembradoras las tractores. Estamos perdidos y si no nos ayuda con las coberturas, para nosotros renegociar esto, por que de dónde vamos a sacar dinero para empezar el siguiente ciclo nadie nos quiere dar crédito".