Andrea Rodríguez responde a las acusaciones de Mariana Echeverría

Ante las declaraciones de Mariana Echeverría, quien la acusó de haberla insultado durante su visita al programa "Hoy", Andrea Rodríguez, productora del matutino, ha negado tajantemente el incidente.

Mariana Echeverría declaró que Rodríguez, la insultó llamándola "pendeja" fuera del aire y frente a todo el equipo del programa : "Me enteré después y aguanté la humillación. Dije: ‘me voy a plantar, voy a aclarar esta situación que no fue absolutamente nada grave'".

En respuesta a la presión de los internautas, Andrea Rodríguez aclaró que no ha visto a Echeverría en los últimos tres meses, y que el día de su visita al foro no coincidieron.

"Solo quiero aclarar para todos los que me han escrito: hace más de tres meses que no veo a Mariana Echeverría. El día que ella vino al foro (hace un mes), yo estaba en la cabina y me quedé ahí todo el tiempo, no subí en unos 40 o 50 minutos. Le mando un fuerte beso y mis mejores deseos", explicó la productora, desmintiendo cualquier maltrato hacia la conductora.