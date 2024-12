Priscila Solorio, una estrella en crecimiento y aprendizaje

Priscila Solorio empieza a dar pasos en su carrera hacia proyectos exitosos como el más reciente en el que participa, El Ángel de Aurora. La joven actriz habló con El Siglo de Torreón de dicha producción en la que ha aprendido de grandes actores y de otros talentos recientes como ella.

“Se ha formado un elenco muy bonito. Hay mucho talento y eso para mí es mucho aprendizaje. Estar con gente de tanta experiencia como Nubia Martí y también con actores que comienzan como “Rolas” (su hijo en la trama) es gratificante.

“Considero en cada proyecto uno aprende bastante. El punto es estar perceptivos. Se aprende trabajando en esta profesión y en todas”, comentó vía telefónica.

La chica dio a conocer que el melodrama se transmite de lunes a viernes a las 16:30 horas por Las Estrellas y es producido por Roy Rojas.

“Cada que leo o escucho un comentario positivo hacia la novela me da alegría porque en verdad estamos haciendo este proyecto con mucho cariño y amor, además de que estoy feliz con mi personaje”.

“Es una telenovela que en verdad, si la ves, te quedas con ganas de más. No es nada lineal, ya que todo el tiempo hay cambios y movimientos. El resultado está increíble y aparte es muy familiar y cuenta con valores o mensaje que sirven a nuestra sociedad”.

En ese sentido, la entrevistada comentó que encarna a “Maggy” recepcionista del Corporativo Campero, una mujer alegre y dicharachera.

“‘Margarita Pérez’ es un gran personaje. Es complejo. Es una mujer muy fuerte porque es madre soltera. Ella se encarga de todo y se divide en mil pedazos para lograrlo y así es la situación de muchas mujeres en México”.

Por otro lado, Priscila mencionó cómo fue que decidió tomar el camino de la actuación, que a la fecha le ha otorgado múltiples instantes gratos.

En la trama encarna a “Margarita Pérez”.

“Yo desde muy pequeña me encantaba actuar, cantar. Ya en kínder andaba en todas las obras de la escuela. Como en la familia nadie se dedica a esto, cuando le dije a mi papá que quería actuar se atacó de la risa”.

“Él me dijo, ‘estudia una carrera de verdad’. A él le costaba asimilar mi deseo. Entonces me preparé en la carrera de Comunicación, terminé y luego estudié actuación en Televisa. He pasado un proceso largo, pero satisfactorio porque estoy cumpliendo mis sueños”, expresó.

Solorio informó que sabe bien que tal profesión es de suma resistencia, ya que en ocasiones hay trabajo y después ya no.

“Para todo lo que hagamos necesitamos tener amor y vocación porque si no, se vuelve pesado. Disfruto el momento, el proceso. Dicen que el trabajo del actor es cuando estás pidiendo trabajo y ya cuando lo tienes hay que disfrutarlo”.

Muy entusiasmada, Priscila dijo que aunque se ha ido por las telenovelas, desea hacer cine o teatro.

“Me encantaría poder destacar en más ámbitos. Todo suma y te enriquece”. Por último, la actriz informó que conoce Torreón y recordó el calor que caracteriza a estas tierras.

“Espero que ya les haya llegado el frío”.