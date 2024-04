Primer debate presidencial se llevará a cabo este domingo

Este domingo 7 de abril se llevará a cabo el primer debate presidencial entre las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, así como el candidato Jorge Álvarez Máynez quienes darán a conocer sus propuestas y mostrarán su músculo político.

El Universal salió a la calle a preguntar a los mexicanos sí estarán atentos en escuchar y ver el primer debate presidencial, Oliva López quien tiene 67 años en entrevista explica que está interesada en verlo, "en realidad todas las propuestas me interesan", pero lo que llama su atención es "mantener la tendencia de la transformación del presidente". La señora López reitera que votará el próximo 2 de junio y espera que sea una elección masiva.

Emilio Rojas de 57 años, comparte a este diario que es interesante ver las propuestas de cada candidato, "tenemos los antecedentes de los gobiernos anteriores que han sido ineptos y no se han desempeñado como servidores públicos, se han robado todo lo que pudieron".

Asimismo, recalca que el cambio en estos años se ha visto "ningún gobierno ha hecho lo que este presidente ha estado realizando, para poder votar con una certeza y seguridad el próximo 2 de junio", dice.

María Patricia quien tiene 50 años, no la convence ninguno de los candidatos presidenciales, ya que en otros años han realizado propuestas similares que no han llegado a los hechos, como consecuencia está indecisa en observar el debate.

"Está en verse, no me convencen muchas cosas, yo estoy en desacuerdo con los tres, han repetido lo mismo que otros que han quedado y no lo llevan a cabo". Uno de los temas que preocupan a la señora María Patricia es la delincuencia, un problema que asegura "se va agravando", pese a la poca certeza de las propuestas de los candidatos, votará en las próximas elecciones.

Antonio es un joven de 26 años, oriundo de Acapulco afirma que observará el debate presidencial pero no llama su atención ninguna de las propuestas de los candidatos, añade que les falta seriedad, compromiso y preparación. "Falta equidad en las becas, en los apoyos en los estudiantes quienes acuden a una escuela privada y el aumento al salario mínimo".

Una de las temáticas que también le preocupa es la delincuencia señala que falta de preparación a los policías, "falta más seguridad en las calles, mejor alumbrado y cámaras de seguridad".

Los temas que abordarán los candidatos presidenciales son: salud, educación, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación a grupos vulnerables y combate a la violencia contra las mujeres.

El primer debate presidencial se llevará a cabo este domingo a las 8 de la noche por distintas plataformas y se traducirá en tres lenguas indígenas que son: maya, tsotsil y náhuatl.

De acuerdo con las redes sociales del Instituto Nacional Electoral (INE), la interpretación se realizará de manera simultánea mediante su canal de Youtube.