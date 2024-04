Prime Video no hará más temporadas de esta serie favorita del público; renueva dos shows

Prime Video ha anunciado la renovación de varias de sus series que han gustado al público.

La plataforma de "streaming" ha renovado dos de sus shows, aunque ha confirmado que otra serie no tendrá más temporadas.

Una de las series que tendrán una nueva temporada es Upload, la cual regresa con una cuarta y última temporada. Este show es protagonizado por Robbie Amell, Andy Allo, Kevin Bigley, Allegra Edwards, Zainab Johnson y Owen Daniels.

Esta serie trata sobre un joven desarrollador de apps, Nathan Brown, quien termina en el hospital luego de un accidente automovilístico. Como medida desesperada elige ir al más allá virtual de la familia de novia.

Una de las series que más están gustando al público es Fallout, la cual está inspirada en el videojuego homónimo. Aunque recién se estrenó, debido a su gran impacto, Prime Video ha tomado la decisión de renovarla para una segunda temporada a tan solo unos días de su estreno.

Por otro lado, también se espera el regreso de Good Omens con una tercera y última temporada, aunque se desconocen todos los detalles, aunque podría ser hasta el 2025 que se pueda ver esta nueva entrega.

¿Cuál serie no tendrá más temporadas?

Sin embargo, la serie que no tendrá más entregas es Daisy Jones & the Six, pues de acuerdo a lo que fue revelado por una fuente para Variety, este drama se pensó desde un principio como una miniserie, la cual se basa en el libro de Taylor Jenkins Reid del mismo nombre.