Prime Video expande el universo de The Walking Dead

En el universo de los mundos postapocalípticos y las invasiones zombi, la franquicia The Walking Dead tiene un gran espacio en el corazón de los fans.

Desde que se estrenó la serie original, en 2010, miles se interesaron por conocer lo que sucedería con el sheriff Rick Grimes y los demás sobrevivientes de un mundo invadido por zombis, y si bien con el paso de los años la popularidad de la serie fue bajando, la franquicia se ha convertido ya en un clásico del género de horror.

No por nada han surgido todo tipo de spin-offs, unos más aplaudidos que otros, como Fear the walking dead, que alcanzó ocho temporadas, o World beyond, que únicamente tuvo dos.

En esa misma línea, este mes llegan a Prime Video varios títulos que continúan la historia de algunos de los personajes más destacados de la serie original. Uno de ellos es The walking dead: dead city, disponible en la plataforma a partir del 3 de abril, y que está protagonizado por los personajes de Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan).

La trama sigue a estos dos sobrevivientes en un Nueva York postapocalíptico en el que están en la búsqueda del hijo de Maggie, Herschel, quien fue secuestrado.

Además, el próximo 19 de abril llegará a la misma plataforma el título The ones who live, que trae de vuelta como protagonista a Rick Grimes (Andrew Lincoln), junto a Michonne (Danai Gurira); mientras que el spin-off protagonizado por otro de los personajes favoritos de la franquicia, "Daryl Dixon", llegará el 3 de mayo.

Si eso no fuera suficiente, desde el pasado 20 de marzo ya se puede ver Tales of the walking dead, con la aparición del actor Terry Crews.