Pride Day: recorrido por las mejores canciones LGBTIQ+ en Español

La música es parte indispensable de la vida de las personas, es ese “soundtrack” perfecto que acompaña cada vivencia, por eso en este Día Internacional del Orgullo queremos hacer un recorrido por las mejores canciones en español para vivir el mes del pride.

Yo no nací para amar

Juan Gabriel es considerado un icóno de la comunidad LGBTIQ+ en México, en 1980 y con su canción “Yo no nací para amar” relataba esa soledad que se enfrenta por no tener a alguien a quien amar. Póstumo a la muerte del Divo de Juárez, esta canción fue estrenada en dueto con el cantante venezolano Lasso. “Todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir, yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador, no más”.

Amante bandido

Si bien esta canción de 1884 de Miguel Bosé no tiene un mensaje explícito referente a la comunidad en su letra, es la música sensual la que ha hecho que sea reconocida como un homenaje al amor libre que desafía a los estereotipos. “Y en un oasis prohibido, prohibido, por amor, por amor concebido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor”.

Simplemente amigos

Esta canción fue lanzada en 1988 por Ana Gabriel, y recientemente a través de redes sociales, los fanáticos sospechaban que esta canción estaba dedicada a la actriz y conductora Verónica Castro, con quien se decía que mantenía una relación, sin embargo, esto no fue confirmado por ninguna de las artistas. “Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos, si cada quién llegando la noche finge un adiós. Cuanto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control”.

El gran varón

Esta canción de 1989 de Willie Colon esconde, tras su alegre ritmo, la historia del hijo de Don Andrés, un joven llamado Simón que vestía de mujer y a quien su padre deja de frecuentar hasta que se entera de que Simón murió de una extraña enfermedad. “Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo "Hola, ¿qué tal, papá?, ¿cómo te va?”.

Sobreviviré

Por el año 2000, la cantante Mónica Naranjo lanzó este himno de resiliencia para superar el miedo y el dolor, con el que muchos miembros de la comunidad se identificaron y apropiaron como símbolo de lucha para superar sus desafíos. “Sobreviviré, buscaré un hogar entre los escombros de mi soledad… Y aunque duela, quiero libertad, aunque me haga daño”.

Mujer contra mujer

Otra de las canciones que durante el año 2000 fueron un éxito para la comunidad LGBTIQ+ fue Mujer contra Mujer de la cantante española Ana Torroja, donde describe a través de esta canción la historia de dos mujeres que escoden su amor tras la palabra amistad. “Un amor por ocultar aunque en cueros no hay dónde esconderlo. Lo disfrazan de amistad cuando salen a pasear por la ciudad”.

El que quiere entender que entienda

Esta canción dosmilera de la banda Mago de Oz es un grito por los derechos de la comunidad LGBTI+ y una crítica a la sociedad para que se sumen a esta lucha y se eduquen para no discriminar. “Si hay que luchar, luchar es educar… Derecho a elegir con qué cabeza tu almohada compartir”.

A quién le importa

La canción original fue lanzada por la agrupación española Alaska y Dinarama, sin embargo, en el 2002 Thalía hizo su propia versión con una letra que llena de valentía y confirma que se debe vivir sin prestar atención a lo que digan los demás. “Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa”.

Todos me miran

Desde 2006, esta canción de Gloria Trevi se ha convertido en un referente de la comunidad LGBTIQ+ gracias a su mensaje de libertad y empoderamiento, a pesar del miedo y las humillaciones. “Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella”.

Era diferente