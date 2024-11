Previo al Día de Muertos, fumigan panteones de Torreón para evitar el dengue

De cara a la celebración por el Día de Muertos y con el fin de evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, desde ayer por la tarde comenzaron las labores de fumigación en los panteones municipales No. 1, No. 2 y San Agustín de Torreón por parte del área de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria No. 6. Carlos Armando Chavarría Hermosillo, responsable de dicho departamento, recordó que el uno y dos de noviembre se incrementa la afluencia de visitantes a los cementerios por lo que previamente, se coordinaron con el gobierno municipal a fin de establecer un plan de trabajo para la prevención y el control del vector.

Dijo que mientras la Jurisdicción Sanitaria No. 6 atenderá dichos cementerios, el Municipio hará lo propio con los camposantos privados como Jardines del Carmen y Jardines del Tiempo así como un panteón anexo al No. 2. Para el control larvario, se determinó que el 30 y 31 de octubre, los trabajos se enfocarían en la colocación de abate en los floreros de las tumbas y en contenedores de agua ubicados en el interior de los panteones. Además, a las 18:30 horas de ayer miércoles comenzaría la fumigación.

El funcionario agregó que a partir de mañana primero de noviembre, habrá brigadas en los accesos principales de los panteones para colocar abate y/o larvicida en polvo en el agua que ingresen los visitantes para la limpieza de las tumbas.

La recomendación a la población que acuda a los panteones es reemplazar las flores naturales por artificiales así como utilizar ropa que les cubra el cuerpo lo máximo posible y usar repelente de mosquitos.

Fue en recientes días que la Jurisdicción Sanitaria No. 6 sostuvo una reunión con dependencias municipales como Protección Civil, Salud Municipal, encargados de panteones públicos y privados, y representantes de Tránsito y Vialidad y Seguridad Pública a fin de tratar el tema.