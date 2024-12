Prevén recorte del 100% de recursos federales para carreteras de Durango en 2025

El diputado federal, Juan Moreno de Haro, aseguró que se proyectan recortes del 100 por ciento (%) en recursos federales asignados a Durango en rubros tan importantes como los asignados a las carreteras en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2025.

"Los recursos que fueron cobardemente eliminados en este presupuesto especialmente para Durango. Me avergüenza ser testigo del recorte de más de mil millones del programa de modernización y rehabilitación de infraestructura de Comunicaciones y Transportes para Durango. Esto elimina el 100% del apoyo en relación al año pasado y este presupuesto, para que lo sepan todos los ciudadanos, se usa entre otras cosas para el mejoramiento de caminos rurales y carreteras. Estos caminos están en pésimas condiciones", dijo el diputado federal al emitir públicamente un posicionamiento en tribuna en la Cámara de Diputados.

Recordó que miles de ciudadanos transitan por esos caminos y que muchos de ellos lo hacen para llevar el pan a la mesa.

"De esas vidas son todas y todos ustedes responsables", señaló, dirigiéndose a la bancada de Morena, cuyos diputados aprobaron este presupuesto que implica dicho recorte para Durango.

Moreno de Haro dijo que también el programa de agua potable alcantarillado y saneamiento tiene un recorte de casi 6 mil millones de pesos para Durango, otro recorte del 100 por ciento del recurso, dijo.

"Eliminando completamente el recurso destinado a Durango en relación al año pasado cuando hay miles de familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Es una burla que como Diputados aprobemos esta ofensa. La gente de mi natal Gómez Palacio no se lo merece no merecen diputados insensibles que desde el privilegio nos traicionen", aseguró.