Prevé que Trump deje muro

El presidente Andrés Manuel López Obrador, se mostró convencido en una entrevista con el programa estadounidense '60 Minutes', emitido este domingo, de que el expresidente Donald Trump no seguirá la construcción de un muro en la frontera sur, de volver a la Casa Blanca, y que además el muro "no funciona" para resolver el actual caos migratorio.

"¡El muro no funciona!", exclamó el gobernante, quien cree que Trump no lo levantaría "porque necesita a México". "Nos entendimos muy bien. Firmamos un acuerdo comercial que ha sido favorable para ambos pueblos. Él lo sabe. Y el presidente Biden también", señaló en la entrevista con la corresponsal de '60 Minutes' Sharyn Alfonsi, grabada el viernes pasado en Ciudad de México.

Para López Obrador, la solución a la crisis migratoria en la frontera sur se dará cuando Washington se comprometa al envío de 20 mil millones de dólares al año a los países más pobres de Latinoamérica y el Caribe y legalice a millones de inmigrantes irregulares mexicanos respetuosos de la ley radicados en Estados Unidos, entre otras condiciones.

"O el flujo de migrantes continuará", aseguró López Obrador en el popular programa de reportajes estadounidense de la cadena CBS.

Asimismo, reconoció por primera vez en los cinco años que van de su gobierno que en México se produce fentanilo.

En entrevista con la periodista Sharyn Alfonsi, del programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que lo que se debe hacer con los delincuentes es aplicar la ley "porque con delincuentes no se puede negociar".

"No, no, no, no, no. Lo que hay que hacer con los delincuentes es aplicar la ley, pero no voy a establecer contacto, comunicación con un criminal", respondió el Presidente.

"¿Está diciendo que no tiene que acercarse a ellos ni comunicarse con ellos?", le insistió la periodista. "No, no, no, no, no, porque con delincuentes no se puede negociar", respondió.

Alfonsi prosiguió: "El jefe de la DEA [agencia antidrogas de Estados Unidos] dice que los cárteles están produciendo fentanilo en masa y el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que la mayor parte proviene de México, ¿están equivocados?".

"Sí. O mejor dicho, no tienen toda la información porque el fentanilo también se produce en Estados Unidos", contestó.

"El Departamento de Estado dice que la mayor parte proviene de México", reiteró a López Obrador la entrevistadora.

"El fentanilo se produce en Estados Unidos, Canadá y México, y los precursores químicos proceden de Asia. ¿Sabes por qué no tenemos el consumo de drogas que tienen en Estados Unidos? Porque tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de la familia", dijo.

"Pero en México hay consumo de drogas", le señaló la reportera estadounidense. "Pero muy poco", contestó el Mandatario.