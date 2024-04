Pretty Little Liars: Summer School ya tiene fecha de estreno

Falta muy poco para qué la segunda temporada de Pretty Little Liars se estrene la plataforma de "streaming" Max.

Ahora titulada como Pretty Little Liars: Summer School, la historia de las mentirosas favoritas de la teelvisión promete regresar con mucho drama y misterio.

En la segunda temporada se contará lo que ocurre tras los desgarradores acontecimientos de la primera entrega, Original Sin, estrenada en 2022. Ahora, se enfrentarán a la escuela de verano, en donde no solamente tendrán que pasar su tiempo en Millwood High, sino que también tendrán que enfrentar a un nuevo villano que podría tener una conexión con A.

Regresan Bailee Masion, Chandler Kinnet, Zaria, Malia Pyles, Maia Reficco, Mallory Bechtel, Sharon Leal, Alex Aiono, Jordan Gonzáez y Elias Kacavas

Fue en 2022 cuando llegó el reboot de una de las series juveniles de misterio más queridas de todos los tiempos, Pretty Little Liars, basada en el libro del mismo nombre de Sara Shepard. Con un nuevo elenco y subtitulada como Original Sin, la serie presentaba una nueva generación de mentirosas que tendrían que enfrentarse a un acosador nombrado A.

Esta es la cuarta serie que se realiza en torno al universo creado para la televisión por I. Marlen King, la primera fue la exitosa Pretty Little Liars que se transmitió del 2010 al 2017 y que vio nacer a estrellas como Lucy Hale, Troian Bellisario, Ashley Benson y Shay Mitchell. Más tarde se realizaron los spin-offs Ravenswood (2013-2014) y Pretty Little Liars: The Perfectionist.

¿Cuándo se estrena?

La nueva temporada de Pretty Little Liars llegará a Max el 26 de mayo.