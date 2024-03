Presumen portada de El Siglo de Torreón

En una rueda de prensa ofrecida previo a su concierto en el Coliseo Centenario el pasado sábado 09 de marzo, Edén Muñoz y El Fantasma declararon a esta casa editora que tienen varias colaboraciones pendientes por sacar a la luz.

“Tenemos como cinco, ¿no, compadre? Hay una próxima que sí lo voy a decir, porque lo tengo que decir, no ha salido por mi culpa, porque no se la he mandado, pero tenemos como unas cuatro colaboraciones. Hicimos Chalito en la pandemia o ‘antecito’ de pandemia, Borracho de Cochera también” dijo Edén, quien fue complementado por El Fantasma:

“Hicimos un disquito pero no salió tampoco” dijo el oriundo de San José de Cañas, Durango.

Compartieron que ese disco únicamente lo tienen los dos, por lo que los fans de ambos tendrán que esperar a cuando decidan sacarlo a la luz.

Aprovecharon el momento para reconocer la admiración que tiene el uno por el otro.