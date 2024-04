Presidente del PRI asegura que sus candidatos están listos para los debates electorales

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Coahuila, Carlos Robles Lostanau, aseguró que los candidatos están listos para participar en los debates convocados por las autoridades electorales. "Todavía no hay fechas, todavía no hay municipios definidos, todavía no hay lugares, pero por lo que hace al PRI, estamos listos", indicó.

Mencionó que analizarán en su momento si solo asistirán a los que organicen y determinen el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), o si consideran pertinente participar en otros.

En cuanto al debate nacional, elogió la participación de Xóchitl Gálvez, candidata por la coalición "Fuerza y Corazón por México", conformada por el PAN, PRI y PRD. "Xóchitl es una mujer honesta, trabajadora, plenamente identificada con la comunidad y con las mujeres mexicanas en todos los estratos sociales", expresó.

Respecto a la seguridad, destacó que no es un problema en la entidad y que ninguno de los candidatos del PRI ha solicitado protección.

Afirmó que circulan con tranquilidad por todo el territorio, respaldados por una sólida preparación y el apoyo de la comunidad.

Enfatizó que las candidaturas del PRI están preparadas, tienen experiencia y reciben un gran respaldo de la comunidad. "Tenemos la confianza de ganar, estamos preocupados por trabajar y esperamos resultados positivos", concluyó.