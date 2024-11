Presidencia de Torreón se mantendrá cerrada por descanso obligatorio

Debido a la conmemoración por el aniversario 114 de la Revolución Mexicana, este lunes 18 de noviembre, la Presidencia Municipal se mantendrá cerrada, ya que se considera descanso obligatorio para todo el personal de la Administración Pública.Las labores se reanudarán el martes 19 noviembre en horario regular.Sin embargo, la atención a la ciudadanía no será suspendida en áreas prioritarias como: Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Tribunal de Justicia Municipal; así como Protección Civil y Bomberos.De igual forma la Dirección de Servicios Públicos mantendrá su labor como es en el tema de recolección de basura.Debido a que las cajas de cobro de la Presidencia Municipal, así como el departamento de Garantías e Infracciones no estarán en operación el lunes 18 de noviembre, la ciudadanía interesada en realizar el pago del impuesto predial tiene la opción de realizarlo en línea en la página web predial.torreon.gob.mx, tiendas de conveniencia o centros comerciales.Por otro lado, cabe destacar que por ser día de asueto, el sistema de parquímetros no estará en operación mañana, como fue en esta ocasión desde el pasado viernes con motivo del “Buen Fin”.La Administración Municipal pone a disposición de la ciudadanía el número de Protección Civil: 871 712 00 66; Tránsito y Vialidad, 871 193 45 01; Policía Municipal: 871 729 00 99. O bien el número de emergencias 911.