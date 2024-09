Presiden gobernador y alcalde reunión del Consejo de Seguridad en La Laguna

Durante la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Laguna (Consede) que se realizó este martes, autoridades se comprometieron a cerrar filas y homologar criterios para que los 38 municipios de Coahuila continúen fortaleciendo la seguridad.

El gobernador, Manolo Jiménez Salinas encabezó dicha reunión y destacó que no hay un problema en particular por atacar en la materia “pero en lo general, la seguridad es una tarea permanente y es importante no bajar la guardia”.

Se habló sobre las inversiones en la materia, que este año alcanzarán los 700 millones de pesos mediante la estrategia implementada por el Gobierno estatal; también se expusieron los acuerdos de la Mesa para la Construcción de la Paz que se realizó en la ciudad de Saltillo con todas las instituciones, y los operativos que se desplegarán con motivo de las fiestas patrias.

En esta reunión, el gobernador también expuso los resultados de la gira de promoción económica que se llevó a cabo en el estado de Texas, en la que se abrió la puerta para que Torreón vuelva a tener un vuelo directo a Houston.

Habló también de las reuniones que ha sostenido con los secretarios electos del Gobierno federal, particularmente con Jesús Esteva, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a quien se plantearon proyectos carreteros como el de la carretera 57 de Los Chorros; la ampliación de la carretera de Saltillo a Monclova y su rehabilitación a partir de ese punto y hasta Piedras Negras.

Los lineamientos del proyecto Port to Plains, que daría conectividad con Estados Unidos desde San Pedro hasta Acuña, entre otros.

Temas como el programa de pavimentación en La Laguna, la construcción del Giro Independencia, entre otros, también se abordaron en este encuentro que no se realizaba desde el pasado 11 de junio.

En el Consede están representadas las autoridades de los tres órdenes de gobierno, además del sector empresarial.