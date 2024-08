Presentan torneo Anual de Golf del Campestre de GP

na de las más grandes tradiciones deportivas de la Comarca Lagunera, está por vivir una nueva edición, luego de que ayer fue presentado el LXXXIX Torneo Anual de Golf, organizado por el Club Campestre Gómez Palacio, presentado por Chilchota, a celebrarse del 12 al 15 de septiembre próximos.

Mediante reunión informativa, fueron dados a conocer los pormenores de esta convocatoria para el certamen que se jugará en tres rondas (54 hoyos), al retomar un formato que hacía tiempo no se practicaba en el añejo y tradicional club gomenzpalatino.

Los pormenores del torneo fueron presentados por: Gerardo Ramos Kohrs, presidente del Comité de golf del club, junto a Ricardo Ramírez, tesorero del Consejo de Administración del Club, así como el profesional de golf, Francisco Contreras, y los integrantes del Comité de Golf, Alejandro Gaucín y Alberto Castellanos.

CATEGORÍAS

Podrán participar golfistas aficionados, caballeros, damas y juveniles (no podrán participar jugadores menores de 18 años, excepto en la Primera categoría).

Los jugadores invitados de la Primera categoría, mayores de 18 años que deseen participar en los premios de Hole in One, O' yes y rifas, deberán hacer el pago de su inscripción antes de iniciar el torneo.

Se jugará de acuerdo con las reglas de la USGA, adoptadas por la Federación Mexicana de Golf, así como las reglas locales del club.

En Primera categoría (hándicap de 0.4 a 7.5) se jugará bajo la modalidad Stroke Play o por golpes, con ventajas al 80 por ciento y salidas desde las marcas azules, mientras que en las categorías A (HC de 7.6 a 11.5), B (11.6 a 16.5), C (16.6 a 21.5) y D (21.6 a 35 de hándicap) se jugará sin ventajas, saliendo desde marcas blancas, en el sistema Stable Ford o por puntos.

Los jugadores Senior´s saldrán de marcas doradas, con hándicap al 80 por ciento, mientras que las damas pegarán desde marcas rojas, con ventaja al 80 por ciento, ambas categorías en Stable Ford.

Se jugará con el hándicap del mes de agosto del 2024 registrado en la FMG, SPEI o registro del club; si no tiene hándicap registrado en ninguna de las anteriores, podrá comprobarlo con una carta del profesional de su club.

El desempate para el primer lugar de todas las categorías será con "Muerte Súbita", con sus ventajas correspondientes. Para segundo y tercer lugar de todas las categorías, será por sistema de retrogresión 9, 6, 3, 1, tomando en cuenta la vuelta del hoyo 10 al 18. En Primera categoría se premiará al primer lugar Gross, y en todas las categorías se premiarán a primero, segundo y tercer lugar.

Habrá premios también para las mejores O´yes en los hoyos 3, 7, 10 y 12, así como premios en efectivo y un carrito de golf a quien logre embocar un Hole in One, en los hoyos 3, 12 y 16. Las inscripciones ya están disponibles en las oficinas del Club Campestre Gómez Palacio.