Presentan queja contra Sapal ante la CEDH

Las lluvias de los últimos no solo han dejado daños en las calles y encharcamientos, sino que también generaron una queja ante la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Durango (CEDHD) en contra del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal).

Esto, debido del brote de aguas negras y el estancamiento de las mismas en la colonia Mártires del 68 de Lerdo, quienes en reiteradas ocasiones habían solicitado la atención al sistema, sin éxito, lo que motivó la queja ante dicha instancia.

Así lo dio a conocer la segunda visitadora de la CEDHD con sede en Gómez Palacio, Sarah de los Santos Llamas, quien indicó que dentro de las 81 quejas que se han recibido del 1 de enero al 19 de julio, se había presentado una en contra del Sapal.

“Hay señalamientos de estancamiento de agua, el problema es que estas aguas se juntas con agua de lluvia con las fugas de agua y cuando esto se satura hay ciertas zonas o colonias de Lerdo, que quedan por debajo de lo que es la ciudad, brotan aguas negras, fugas y el estancamiento que se está dando; entonces estas zonas empezaron a tener conflicto por dicho estancamiento, en donde Sapal no se estaba dando abasto para el desagüe de esa zona. En esta zona no contamos con drenaje pluvial, entonces se tiene que buscar de qué manera encontrar soluciones para que los ciudadanos puedan gozar que no haya agua estancada, que produce muchos riesgos el primero de ellos el riesgo a la salud”, explicó de los Santos.

Tras recibir la queja, el sistema realizó los trabajos de desagüe de la zona, “y luego se tiene que pasar a lo que es subsanar lo que provocó ese encharcamiento de aguas, como lo es limpiar, y fumigar… “.

La visitadora dijo que si bien se dio atención a los quejosos, debido a que las lluvias han continuado, la intervención de la comisión sigue entre las partes.

“Sí hubo el servicio sin embargo, pues nos sobrepasaron las lluvias de este fin de semana, por eso volvimos a tener esa reunión en donde hacemos compromisos y nosotros de seguir siendo el medio para ayudar a la ciudadanía a lograr su objetivo y ser el medio con la instancia de Sapal para que brinde el servicio.

Las dos partes están muy interesadas en lograr una conciliación sin embargo estamos trabajando en ella, porque el problema de las lluvias se sigue presentando”.

De acuerdo con de los Santos, Sapal hizo el compromiso con los vecinos, y éstos han aceptado las alternativas que han presentado para que puedan beneficiarse y así poder garantizar su derecho al agua y a la salud.