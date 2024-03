Presentan programa de escrituración

La Dirección de Certidumbre Patrimonial de la Dirección de Desarrollo Social presentó el programa de escrituración para familias de escasos recursos a desarrollar este año, pero la Comisión de Patrimonio Inmobiliario y Tenencia de la Tierra del Ayuntamiento aplazó la autorización y requirió mayor información sobre el mismo.

La presidenta de la comisión, Xóchitl Cepeda, dijo que volverán a reunirse el martes de la próxima semana, cuando esperan tener más detalles respecto de las fechas en que se va a ejecutar el programa; cómo se va a establecer la mesa de trabajo, además de los costos de algunos trámites.

También se tendrán que definir con exactitud las colonias populares que se habrán de incluir, ya que únicamente se expuso que serán 253 y se mencionaron algunos ejidos como El Chaparral o La Cigüeña, que los ediles no lograban ubicar como parte del municipio de Torreón.

Al igual que el ejercicio 2023, el programa contará con un presupuesto de 250 mil pesos este año, lo que la regidora Alma Lucina Fong consideró insuficiente para atender las necesidades de las familias de escasos recursos.

Xóchitl Cepeda dijo que la intención es que el programa se lleve a cabo en cuanto sea posible, ante la importancia de que las familias cuenten con la certidumbre patrimonial, lo que se puede lograr a través de este programa de escrituración, cuyos trámites son de alto costo en las notarías públicas.

De acuerdo con la presentación del programa, por parte de la Dirección de Certidumbre Patrimonial, los beneficios son la certificación gratuita de los planos catastrales por parte de la unidad catastral; estímulos en derechos e impuestos como solicitud de avalúo, tasa cero en el cálculo del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISAI), así como la excención del pago por aprobación y registro catastral.

Se incluye el servicio de ratificación de firmas y certificación ante notario, además de que no tendrán costo los derechos registrales ante el Registro Público de la Propiedad.

Entre los requisitos se mencionó que la vivienda no debe exceder los 600 metros cuadrados de terreno y 300 de construcción; que la persona adquiriente no cuente con una vivienda previamente, y que el valor catastral de la operación no rebase los 750 mil pesos.

Encargados de a Dirección de Certidumbre Patrimonial dieron a conocer que el costo del trámite de escrituración será de 974 pesos, y el pago quedará registrado en el concepto 279.

Señalaron que gran parte del área en que se aplicará este programa corresponde a colonias populares dentro de la mancha urbana, donde hay más necesidades de dicho apoyo.

A inicios de este año, se entregaron más de 60 escrituras correspondientes al programa 2023.