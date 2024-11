Presentan oficialmente al 'Tano' Ortiz como técnico de Santos Laguna

Fernando Ortiz fue presentado este viernes oficialmente como director técnico de los Guerreros. El Auditorio Orlegi del Territorio Santos Modelo (TSM), fungió como sede del anuncio del nuevo estratega albiverde.

Aleco Irarragorri fue el encargado de anunciar al "Tano", ante una nutrida presencia de representantes de medios de comunicación y abonados del club, a pesar de ya estar presente en los dos primeros días de la pretemporada, rumbo al Clausura 2025 de la Liga MX.

"Estoy muy feliz y contento" dijo el timonel quien además agregó "quiero agradecer la oportunidad de poder regresar a una institución que me ha movido el corazón, no solo como persona, también como jugador. Esta ciudad me ha marcado mucho, tiene mucho qué ver la calidad de la afición".